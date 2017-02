artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Künftig können extremistische Gefährder laut Kabinettsbeschluss mit einer elektronischen Fußfessel überwacht werden. Am Knöchel befestigt, schlägt sie Alarm, wenn sich derjenige einer für ihn verbotenen Zone nähert. Es handelt sich um Symbolpolitik, die im Anti-Terror-Kampf aber dennoch sinnvoll und notwendig ist.

Symbolisch, weil durch eine Fußfessel niemand davon abgehalten kann, ein Verbrechen zu begehen. Sie schafft dennoch ein Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung, das in nervösen Zeiten notwendig ist. Die Fußfessel gilt zudem als günstiges Mittel im Kampf gegen den Terror. Überwachung ist nämlich aufwändig. Prinzipiell benötigen Rund-um-die-Uhr-Observationen mindestens vier Beamte, die sich in Schichten abwechseln. Trotzdem gibt es immer wieder Täter, die unbemerkt entwischen. Das kann eine Fußfessel durch den auslösenden Alarm verhindern.

Die Analyse der Bewegungsmuster von Gefährdern mittels Fußfessel ermöglicht ferner eine konsequente Überwachung. Nähern sie sich potenziellen Zielen wie Flughäfen oder Bahnhöfen, schlägt der Peilsender Alarm. Auf einer elektronischen Karte wird der Fluchtweg gezeigt und wie schnell er sich bewegt. So stehen sie, trotz herrschender Bewegungsfreiheit, unter ständiger Kontrolle.