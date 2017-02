Verdichtung statt grüne Wiese

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Zeichen stehen auf Wachstum. Eberswalde will die Chancen als "Stadt in der zweiten Reihe" mit Berlin-Anbindung nutzen. Schwerpunkt ist deshalb der sogenannte verdichtete Wohnungsbau in Bahnhofsnähe.

Die Nachfrage nach Bauland ist groß. Allein das Angebot ist übersichtlich. Zumindest das kommunale. Per 1. Februar offeriert die Stadt nur noch ein einziges Grundstück. Auch bei der kommunalen Wohnungsgesellschaft WHG ist die Auswahl mit sieben Parzellen nicht eben üppig. Die jüngsten Eigenheimstandorte sind allesamt vermarktet. Bauland ist knapp.

Mit Blick unter anderem auf eben diese Engpässe hat die Stadt eine parlamentarische Arbeitsgruppe Wohnbaustandorte gebildet, die Ende Januar das erste Mal tagte. Die Beratung, so Baudezernentin Anne Fellner, stand unter der etwas provokanten Fragestellung: Schrumpfen wir noch oder wachsen wir schon? Auch wenn im Detail noch vieles im Prozess sei, im Grundsatz sei man sich einig, sagte Fellner am Mittwoch im Gespräch mit der MOZ. "Ein mit der Stadtentwicklung verträgliches Wachstum", dies sei das Credo. Die Stadt gehe - dank steigender Geburtenrate und Zuzug - von einer Bevölkerungsstabilisierung aus. Insbesondere die positive Wanderungsbilanz "sehen wir als Chance". Weshalb man das Leitbild für die Wohnungsbauentwicklung - unter Beibehalt der Planungsgrundsätze - "schärfen" wolle. Dabei sehen sich Rathaus und Parlament in Übereinstimmung mit der Position des Sanierungsbeirates, der jüngst Prämissen für die Entwicklung von Wohnbauflächen formuliert hat.

Fellner wollte bewusst keine Zahlen nennen. Anders als Bernau, wo Bürgermeister André Stahl den Neubau von 2500 Wohnungen bis 2020 als Ziel proklamiert hat. Es ginge um Wachstum mit Augenmaß, um ein "abgestimmtes Wachstum". Die Infrastruktur etwa müsse Schritt halten mit der Entwicklung. Und es ginge um Angebote in allen Sektoren: im Mietwohnungsbereich, im Eigentumswohnungs- sowie beim Eigenheimbau. Wobei der "verdichtete Wohnungsbau" Priorität haben sollte. Insbesondere in Bahnhofsnähe. Als Beispiele nannte Fellner etwa die geplante Bebauung hinter dem Westend-Center oder das Projekt eines weiteren privaten Investors an der Heegermühler Straße 14. Die aktuellen Sanierungsvorhaben der WHG, das Kant-Quartier und 2018 das Bebel-Quartier, fügen sich ebenso in diese Strategie ein und seien für Berufspendler interessant, ist Fellner überzeugt.

Obgleich der mehrgeschossige Wohnungsbau also ein Schwerpunkt ist, so werde man doch auch neue Eigenheimstandorte entwickeln beziehungsweise die planungsrechtlichen Grundlagen schaffen, versicherte die Dezernentin. Zur Vermarktung dürften 2017 der dritte Abschnitt der Ostender Höhen (Stadt selbst) sowie die Barnimhöhe (Brandenburgische Boden BBG) kommen. Dieser Tage beginnen für beide Standorte die Vorbereitungs- und Erschließungsarbeiten. Der Auftrag für die Ostender Höhen sei bereits vergeben. "Dort müssen nur noch Eidechsen umgesiedelt werden", so Fellner. Und die BBG hat bereits angekündigt, im Februar die Rodungsarbeiten an der Heinrich-Heine-/Ecke Bernauer Heerstraße zu realisieren. An den zwei Standorten sollen jeweils 25 Parzellen für den Eigenheimbau entstehen.

Darüber hinaus soll das Areal in der Zetkin-Siedlung (Ligusterweg) erweitert werden. Überlegungen gibt es laut Fellner ebenso für den ehemaligen Hubschrauberlandeplatz in Finow (hinter dem Karl-Marx-Ring).Beim ehemaligen NVA-Gelände an der Rudolf-Breitscheid-Straße hatte die Stadt indes das Nachsehen. Das Grundstück wurde an einen privaten Investor veräußert, der dort ebenfalls Wohnungs- bzw. Eigenheimbau realisieren will. Was die Stadt begrüße. "Hauptsache der Standort wird entwickelt", sieht Fellner den Ausgang der Verhandlungen sportlich. Potenzial böte zudem die alte Hufnagelfabrik. Und eine kleine Reserve gebe es auch noch in Südend.

Über weitere Ideen hüllt die Dezernentin mit Blick auf laufende oder geplante Grundstücksgeschäfte noch den Mantel des Schweigens. Die Arbeitsgruppe setze ihre Tätigkeit fort. Ergebnisse oder zumindest Zwischenresultate sollen im ersten Halbjahr öffentlich im Bauausschuss vorgestellt werden.