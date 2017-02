Dialog mit dem Rathaus im Internet

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Auf der Internetseite der Stadt ist eine neue Bürgerplattform gestartet worden. Frankfurter können ihre Anliegen dort auch vom Mobiltelefon aus eintragen und mit der Verwaltung in Kontakt treten. Über den Bereich Bürgerbeteiligung können Ideen und Vorschläge vorgestellt werden.

"Jede Stadt lebt vom Engagement ihrer Bürger", weiß und betont Oberbürgermeister Martin Wilke. "Und deshalb würde ich mich ganz besonders darüber freuen, wenn viele Bürger unser neues Angebot dafür nutzen, ihre Ideen und Vorschläge, ihre Projekte öffentlich vorzustellen und auf unserer Seite dafür Unterstützer und Helfer zu finden."

Das neue Angebot, von dem er spricht, ist die Bürgerplattform auf der Internetseite der Stadt. Eine Plattform, deren Zweck vor allem ist, mit den Bürgern "in einen unkomplizierten Dialog zu treten", wie der OB sagt. Zwar hatten die Frankfurter bisher schon die Möglichkeit, ihre Anliegen über das Internetportal "E-Local" an die Verwaltung heranzutragen. Doch dieses Portal wurde von einem externen Dienstleister bereitgestellt. Die neue Bürgerplattform dagegen wird von der Stadtverwaltung betrieben, so dass der Kontakt zu den Verantwortlichen in Stadt- und Rathaus schneller und direkt hergestellt werden kann.

Vor allem aber dient die neue Plattform nicht nur dafür, kritische Hinweise der Bürger aufzunehmen und diesen nachzugehen. Im Bereich "Bürgerbeteiligungen" haben die Frankfurter "die Möglichkeit, ihre Ideen und Projekte durch uns zu befördern - das finde ich sehr wichtig", erklärt Martin Wilke am Mittwoch bei der Vorstellung des Angebots. Aktuell wird in diesem Bereich um Unterstützung für drei Projekte geworben - für die Wiederherrichtung des Eisenbahner-Gefallenen-Denkmals am Bahnhof, für den 1960er-Jahre-Liederabend des Modernen Theaters Oderland und für die Suche nach neuen Ideen für die Zusammenarbeit von Frankfurt und Slubice. "Auch Online-Abstimmungen sind möglich", ergänzt Stadtsprecher Martin Lebrenz. Perspektivisch sei es sogar denkbar, dass die Stadt selbst Abstimmungen zu bestimmten Themen startet - beispielsweise dazu, wo der städtische Weihnachtsmarkt künftig stattfinden soll.

Wer etwas veröffentlichen möchte, kann das direkt über die Internetseite machen. Anders als im Portal "E-Local" sind anonyme Einträge nicht mehr möglich. Die Absender müssen sich identifizieren, die Beiträge werden erst nach einer Bestätigung per E-Mail und nach einer Prüfung der Inhalte veröffentlicht - um Missbrauch vorzubeugen.

Dasselbe gilt für Hinweise und Kritiken im Bereich "Bürgeranliegen". Ein Vorteil der neuen Plattform ist hier: Wer ein Problem in der Stadt entdeckt, etwa eine Müllecke, kann jetzt darauf auch direkt vom Mobiltelefon aus aufmerksam machen, beispielsweise Fotos direkt von unterwegs hochladen, und muss sich dafür nicht zu Hause an den Rechner setzen. Wer den Standort nicht per Hand eingeben möchte, dessen GPS-Daten werden vom Telefon aus übernommen. "Wenn jemand etwas Positives auffällt, kann er das natürlich auch gern eintragen", sagt der OB.

Bürgeranliegen sollen durch die Verwaltung - so das Ziel - innerhalb von zehn Arbeitstagen bearbeitet werden. 2015 gelang das in 60 Prozent, 2016 in 73 Prozent aller Fälle. Im Bereich des OB sind im vergangenen Jahr 419 Bürgeranliegen vorgetragen worden - 13 mehr als 2015. Fast zwei Drittel aller Anliegen wurden im Jahr 2016 auf elektronischem Weg übermittelt.

