Polizeibericht Eberswalde vom 01.02.2017

Eberswalde. Nach einem Unfall in Berlin-Hohenschönhausen wird nach dem Verursacher gesucht, von dem vermutet wird, dass er aus dem Barnim stammt. Am Montagabend hatte ein weißer Transporter, vermutlich ein Renault Master – mit Barnimer Kennzeichen in der Rüdickenstraße ein Auto schwer beschädigt. Ein Zeuge klopfte noch an die Scheibe des Transporters, dessen etwa 25 bis 30 Jahre alter Fahrer aber gab Gas und verließ den Unfallort. In seinem Wagen saß noch eine Frau. Wer den Unfall beobachtet oder den Transporter gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei 03338 3610 zu melden.

Leblose Frau auf dem Gehweg gefunden

Stolzenhagen. Nach dem Fund einer toten Frau am frühen Mittwochmorgen in Stolzenhagen ermittelt die Barnimer Kriminalpolizei. Die leblose 59-jährige Stolzenhagerin war von Passanten gegen 6 Uhr auf dem Bürgersteig im Sieglindenweg entdeckt worden. Einwirkungen Dritter werden von der Polizei bislang ausgeschlossen.

Diebeim Jugendklub

Eberswalde. Mit roher Gewalt sind Diebe in einen Jugendklub in der Heegermühler Straße in Eberswalde eingedrungen. Aus der Einrichtung stahlen sie eine X-Box und verschwanden. Der Schaden liegt bei rund 300 Euro. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Freitag bis Dienstag.

Laternekippt auf Auto

Hohensaaten. Nach einem Unfall in der Dorfstraße in Hohensaaten mussten eine Frau und ein vierjähriges Kind ins Eberswalder Krankenhaus gebracht werden. Beide saßen in dem Wagen, über den dessen Fahrer die Kontrolle verloren hatte. Das Auto kollidierte mit einer Straßenlaterne, die auf das Fahrzeug kippte. Die Feuerwehr barg das Auto.

Einbrechernehmen Schmuck mit

Werneuchen. Die Serie an Einbrüchen in der Region reißt nicht ab. Diesmal verschafften sich Eindringlinge Zugang zu einem Einfamilienhaus im Weißdornweg in Werneuchen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck.