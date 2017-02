Polizeibericht Bernau vom 01.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549011/

Bernau. Nach einem Unfall in Berlin-Hohenschönhausen wird nach dem Verursacher gesucht, von dem vermutet wird, dass er aus dem Barnim stammt. Am Montagabend hatte ein weißer Transporter, vermutlich ein Renault Master – mit Barnimer Kennzeichen, in der Rüdickenstraße ein Auto schwer beschädigt. Ein Zeuge klopfte noch an die Scheibe des Transporters, dessen etwa 25 bis 30 Jahre alter Fahrer aber gab Gas und den Unfallort verließ. In seinem Wagen saß noch eine Frau. Wer den Unfall beobachtet oder den Transporter gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei 03338 3610 zu melden.

Mit Enkeltrickgescheitert

Bernau. Erneut hat eine Betrügerin versucht, mit dem sogenannten Enkeltrick eine Rentnerin um ihr Geld zu bringen. Wieder gab sich eine Frau, die diesmal bei einer 72 Jahre alten Bernauerin anrief, als Nichte aus, die unbedingt und dringend Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung braucht. Als die alte Dame ihr kurz und bündig mitteilte, dass sie nicht über soviel Bares verfüge, war das Gespräch beendet. Laut Polizei versuchen Betrüger – trotz mehrfacher Warnungen der Bevölkerung – mit der Masche Kasse zu machen. Man sollte sich jedoch nie auf derartige Anrufe einlassen und bei solchen Versuchen immer sofort die Polizei verständigen.

Leblose Frau auf dem Gehweg gefunden

Stolzenhagen. Nach dem Fund einer toten Frau am frühen Mittwochmorgen in Stolzenhagen ermittelt die Barnimer Kriminalpolizei. Die leblose 59-jährige Stolzenhagerin war von Passanten gegen 6 Uhr auf dem Bürgersteig im Sieglindenweg entdeckt worden. Einwirkungen Dritter werden von der Polizei bislang ausgeschlossen.

Einbrechernehmen Schmuck mit

Werneuchen. Die Serie an Einbrüchen in der Region reißt nicht ab. Diesmal verschafften sich Eindringlinge Zugang zu einem Einfamilienhaus im Weißdornweg in Werneuchen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck.

Berlin: Auf der Strecke von der Skalitzer Straße bis zur Gitschiner Straße verengt sich noch bis zum Freitagabend zwischen dem Kreisverkehr am Kottbusser Tor und der Prinzenstraße die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen. Die Ursache wird durch eine Baustelle gesetzt. Es ist mit Stau zu rechnen, eine Umfahrung dieser Strecke wird empfohlen.

Verkehrstipp