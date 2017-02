Polizeibericht Strausberg vom 01.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rehfelde. Wegen Hausfriedensbruchs wurde die Polizei Dienstagnacht in dieBahnhofstraße gerufen. In der Wohnung roch es nach Cannabis. Die Beamten stellten szenetypische Utensilien und Substanzen sowie einen Teleskopschlagstock sicher. Zwei junge Männer, die sich in der Wohnung aufhielten, wurden wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel und das Waffengesetz angezeigt.

In die Einfahrtgerutscht

Strausberg. Ein Citroen-Fahrer fuhr Dienstagnachmittag auf der Umgehungsstraße in Richtung Tasdorf. Als er bremsen musste, rutschte er in Höhe der Einfahrt zu einem Kasernengelände mit dem Pkw gegen eine Laterne. Der Fahrer blieb unverletzt. Sein Auto war nicht mehr betriebstüchtig. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Anhöhe warzu glatt

Strausberg. Im Fasanenpark wollte der Fahrer eines Lkw am Dienstagabend eine Anhöhe hinauffahren. Doch auf glatter Straße rutschte er rückwärts und stieß gegen einen VW Touran. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Geblitzt wird heute auch in Hoppegarten auf der Köpenicker Allee.

Blitzer