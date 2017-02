Polizeibericht Neuruppin vom 01.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) Die Polizei sucht nach einem Fahrzeug, das am Dienstag in Rheinsberg gegen ein Auto gestoßen ist, das vor der Apotheke stand. Die 66-jährige Fahrerin ging davon aus, dass es ein Bus war. Deshalb hatte sie den Fahrer angesprochen und die Polizei gerufen. Die Beamten entdeckten Schäden an ihrem Auto, die auf rund 1 000 Euro geschätzt werden, aber nichts am Bus.

Betrunken am Lenkrad

Fehrbellin (RA) Ein 35-Jähriger musste am Mittwoch gegen 3 Uhr sein Auto nach einer Polizeikontrolle stehen lassen. Die Beamten hatten ihn in Fehrbellin an der Geschwister-Scholl-Straße gestoppt, da er Ausfallerscheinungen zeigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille.

Kein Unfall, dafür eine Beleidigung

Lindow (RA) In Lindow am Markt hielt am Dienstag ein 34-Jähriger eine 58-Jährige an, weil sie seiner Meinung nach einen Unfall verursacht hatte. Daraufhin beleidigte die Frau den Mann und fuhr davon. Nach einem Telefonat mit der Polizei fuhr sie zurück. Die Beamten konnten aber keine Unfallschäden finden. Der 34-Jährige erstattete Anzeige gegen die Frau wegen Beleidigung.