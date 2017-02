Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 01.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ein 20-Jähriger hat am Mittwoch beim Rückwärtsfahren auf der Ferdinandstraße mit seinem Opel einen anderen Opel gestreift. Trotzdem setzte er seine Fahrt fort. Polizisten fanden das Auto später in der Lindenstraße. Der Fahrer saß noch im Wagen und gab den Unfall zu. Er roch nach Alkohol, ein Testgerät zeigte 1,76 Promille an. Deshalb musste der junge Mann seinen Führerschein sofort abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Fahren unter Alkohol ermittelt.

Bürogebäude aufgebrochen

In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in ein Firmengebäude am Gronenfelder Weg eingebrochen. Sie öffneten diverse Bürotüren und nahmen Computertechnik mit. Außerdem versuchten sie, einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Aus einer Werkstatt stahlen die Einbrecher Werkzeuge und Maschinen. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem in der Großen Oderstraße.

Blitzer