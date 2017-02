Polizeibericht Fürstenwalde vom 01.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (moz) Gosen (mst) Ein 63-jähriger Berliner hat am Dienstagabend in der Köpenicker Straße in Gosen vier Fahrzeuge beschädigt. Aufgefallen war er laut Polizei Zeugen, die ihn gegen 19.25 Uhr bei einem Unfall beobachtet hatten. Als sie bemerkten, dass der Mann fliehen wollte, griffen sie ein und stellten ihn. Ein Test der Polizei ergab einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille.