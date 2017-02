Polizeibericht Fürstenwalde vom 01.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (moz) Erkner (mst) In ein Friseurgeschäft in der Erkneraner Friedrichstraße ist in der Nacht zu Mittwoch, gegen 2.45 Uhr, eingebrochen worden. Zeugen hatten der Polizei von zwei Personen berichtet, die sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft verschafft und dort nach Beute umgesehen hatten. Die unmittelbar alarmierte Polizei konnte die Täter aber nicht mehr fassen.