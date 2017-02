Vater und Sohn unter Geldwäsche-Verdacht

artikel-ansicht/dg/0/

Schneller Euro: Die Zahl der Fälle von Geldwäsche in Brandenburg hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. © dpa

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich der 66-Jährige gegenüber einem Kokainhändler bereit erklärt hat, Fahrzeuge zu kaufen und diese auf seine Autohaus GmbH zuzulassen. Im Anschluss soll er dem Mann, den die Justiz gesondert verfolgt, und dessen Helfern die hochwertigen Wagen zur dauerhaften Nutzung übertragen und dafür insgesamt weit mehr als eine halbe Million Euro kassiert haben. Mit dieser Masche sollen die aus den illegalen Drogengeschäften erzielten Gewinne in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf eingeschleust worden sein. Abgesehen von einem Fall sei der Sohn des Autohaus-Besitzers immer in die kriminellen Machenschaften seines Vaters eingebunden gewesen sein, heißt es in der Anklage.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Duo vor, allein im Oktober und November 2009 für die Überlassung zweier Fahrzeuge an die Kokainhändler 71 600 Euro eingenommen zu haben. Von Dezember 2009 bis Juni 2010 seien für vier weitere Autos noch einmal mehr als 500 000 Euro geflossen.

Der Vater steht zudem unter Verdacht, selbst aktiv in Drogengeschäfte verwickelt gewesen zu sein. So soll er einen weiteren Angeklagten im Juni 2010 beauftragt haben, eine Schmuggelvorrichtung für Kokain im Karosseriebereich eines Fahrzeuges einzubauen und ihm dafür 1000 Euro gezahlt haben. Der 55-Jährige habe billigend in Kauf genommen, dass das Versteck zur Einfuhr von Drogen in nicht geringer Menge gedacht war, heißt es in der Anklage. Allein dafür kann eine Mindeststrafe von sechs Monaten verhängt werden.

Für Geldwäsche sieht das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor. Allerdings könnten die Urteile gegen den 66-Jährigen und seinen Sohn noch weitaus höher ausfallen. Denn in besonders schweren Fällen, wovon die Staatsanwaltschaft wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche ausgeht, kann die Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren hoch sein.

Der Prozess wird am kommenden Mittwoch fortgesetzt.