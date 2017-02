artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wie oft kommt denn der neue Freund der Nachbarin zu Besuch? Und fahren die Leute von nebenan beim Einparken nicht ständig über die gemeinsame Grundstücksgrenze? Alltagsfragen, die nicht nur zu Klatsch und Tratsch, sondern häufig auch zu handfestem Streit führen. Das Bedürfnis vieler, ihre Mitmenschen zu beobachten, ist zwar uralt. Doch durch die neue Technik wird der Voyeurismus am Gartenzaun noch einfacher gemacht.

So mancher, der Videokameras oder auch Drohnen angeblich nur zum Schutz des eigenen Eigentums einsetzt, späht in Wirklichkeit damit seine Nachbarn aus. Kein Wunder also, dass sich daraus immer mehr Beschwerden ergeben.

Interessant ist in diesem Zusammenhang freilich auch, dass zwar viel weniger Menschen als früher etwas gegen die Videoüberwachung öffentlicher Plätze oder auf Bahnhöfen haben, dies sogar als Schutz vor Gewalt empfinden. Im privaten Bereich wollen sie dagegen ungestört sein. Und zum Glück kann man gegen das Ausspionieren etwas tun. Zuerst mit den Besitzern der Kameras reden. Und wenn das immer noch nicht hilft, notfalls rechtlich gegen die Belästigung vorgehen.