artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Kanzlerkandidat Martin Schulz beschert der SPD weiter steigende Umfragewerte. Im Wahltrend von "Stern" und RTL legten die Sozialdemokraten nach seiner Nominierung von 21 auf 26 Prozent zu und erreichten damit den höchsten Wert seit der Bundestagswahl 2013. In der am Mittwoch veröffentlichten Forsa-Umfrage verliert die Union zwei Punkte und kommt nun auf 35 Prozent. Allerdings glauben 61 Prozent der Befragten, dass nach der Bundestagswahl im Herbst weiterhin Angela Merkel (CDU) Kanzlerin bleibt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549020/

Monatelang sah es düster aus für die SPD in Wahlumfragen, nun lässt der "Schulz-Effekt" die Partei aufatmen.

Monatelang sah es düster aus für die SPD in Wahlumfragen, nun lässt der "Schulz-Effekt" die Partei aufatmen. © dpa

41 Prozent nehmen Schulz ab, dass er auf der Seite der "kleinen Leute" steht - Merkel kommt hier nur auf 31 Prozent. Der frühere EU-Parlamentspräsident forderte in einem Interview höhere Löhne. "Wir haben erheblichen Nachholbedarf bei den Einkommen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die enormen Unternehmensgewinne, die in Deutschland erzielt würden, hätten die Arbeitnehmer erarbeitet. In den vergangenen Jahrzehnten seien die Gewinne der Firmen allerdings deutlich stärker gewachsen als die Löhne.

Widerspruch kam aus der FDP. "Je höher der Mindestlohn, desto geringer sind die Chancen Geringqualifizierter auf dem Arbeitsmarkt", sagte Generalsekretärin Nicola Beer. Mit seiner Forderung nach höheren Löhnen bescheinige er den Gewerkschaften, schlecht gearbeitet zu haben. "Das kommt davon, wenn man zu lange im Brüsseler EU-Raumschiff unterwegs ist."

Auf eine scharfe Konfrontation mit seiner Konkurrentin im Duell ums Kanzleramt will Schulz verzichten. Es gehe "nicht um Schulz gegen Merkel, sondern um den Wettbewerb von Parteien und Programmen", sagte er. "Deutschland hat kein Präsidialsystem, die Kanzlerin ist nicht Deutschland." Als künftiger SPD-Vorsitzender werde er die Partei im Team führen. "Ich verstehe mich als Erster unter Gleichen", sagte er. "Basta" gehöre nicht zu seinem Stil. Zum Nachfolger von Parteichef Sigmar Gabriel soll Schulz im März auf einem Sonderparteitag gewählt werden.