Mexiko-Stadt (dpa) In den USA lebende Mexikaner haben im Jahr 2016 eine Rekordsumme ihrer Einkünfte an ihre Familien in Mexiko gesendet. Mit insgesamt fast 27 Milliarden US-Dollar (rund 25 Milliarden Euro) liegt die Summe um 8,8 Prozent höher als im Vorjahr, wie die mexikanische Zentralbank am Mittwoch mitteilte.