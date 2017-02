Ein Dutzend Frauenteams in der Halle

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend findet in der Inselhalle Eisenhüttenstadt das 25. Frauenfußballturnier des Vereins für Freizeit- und Breitensport (VfFB) statt. Ab 9 Uhr spielen 12 Mannschaften aus ganz Brandenburg in drei Staffeln um den Pokal. Die Ehrung der Besten soll gegen gegen 15 Uhr erfolgen.