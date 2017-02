Windeln und Batterien im Gelben Sack

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der seit Wochen wachsende Berg aus Gelben Säcken in der Werk-siedlung wurde am Mittwoch von Mitarbeitern des Recyclingunternehmens Alba eingesammelt. Der neue Entsorgungsdienst hatte sich in den vergangenen Wochen geweigert, die teils mit Hausmüll befüllten Säcke mitzunehmen.

Alle Hände voll zu tun: Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens Alba räumen am Mittwochvormittag den Platz neben den Glascontainern in der Werksiedlung auf. Etwa die Hälfte der rund 40 Säcke enthielt Restmüll und sonstigen Unrat. © MOZ/Hubertus Rößler

Es ist viel los in der normalerweise beschaulichen Werksiedlung am Mittwochvormittag. Drei Mitarbeiter des Ordnungsamtes sowie drei Männer des Entsorgungsdienstleisters Alba sind zu der U-Kurve gekommen, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Auslöser ist der Berg aus Gelben Säcken, der neben den Glascontainern seit Wochen immer weiter anwächst (die MOZ berichtete). Da es vermehrt Anwohnerbeschwerden gegeben hatte, wurde auch das Ordnungsamt eingeschaltet. "Wir entsorgen jetzt einmalig alle Säcke. Aber das ist natürlich kein Freifahrschein für Wiederholungstäter. Davon abgesehen geht die illegale Müllentsorgung immer zu Lasten der Gebührenzahler", erklärt Henry Richter, Standortleiter der Alba Lausitz GmbH.

Dem Entsorgungsunternehmen Alba, das die Entsorgung der Gelben Säcke im Landkreis Oder-Spree vor einem Jahr übernommen hat, ist die Problematik bekannt. "Eigentlich ist hier eine kleine Sammelstelle für einige Häuser in unmittelbarer Nachbarschaft, bei denen wir nicht direkt am Gartentor vorbeifahren können, da die Straßen dort einfach zu eng sind. Aber wir beobachten schon seit längerem, dass hier weitaus mehr Säcke abgelegt werden als die Anzahl der betroffenen Haushalte vermuten lässt", berichtet Fahrer Sören Scholz, der alle 14 Tage in der Werksiedlung vorbeikommt.

Das kann auch eine aufgebrachte Anwohnerin bestätigen, die ihren Namen nicht nennen will. "Die vielen Säcke sind eine große Sauerei und ärgern uns schon lange. Die Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Wir wohnen schon seit vierzig Jahren in der Werksiedlung und schon zu Ost-Zeiten wurde hier illegal Müll abgeladen. So groß war der Müllhaufen aber schon lange nicht mehr", sagt sie. Dem Entsorgungsdienst Alba will sie dabei keine Vorwürfe machen. "Sie machen ja nur ihren Job. Und wenn die Leute zu blöd oder faul sind, ihren Müll richtig zu sortieren, dann wird er eben nicht mitgenommen."

In der Tat finden die Alba-Mitarbeiter an diesem Mittwoch so einigen Unrat in den Gelben Säcken, der dort definitiv nicht hingehört. "Hier sind zum Beispiel Eierschalen, Babywindeln, Reste vom Silvesterfeuerwerk und Flaschen", zählt Standortleiter Richter auf. Und sogar alte Batterien wurden auf dem großen Haufen einfach entsorgt. "Diese sind Sondermüll und müssen unbedingt extra entsorgt werden."

Dass dies kein Einzelfall ist, bestätigt auch Fahrer Sören Scholz. "Es gibt einige Ecken auf unserer Tour, da finden sich immer wieder solche Müllecken. Beispielsweise bei einer Siedlung an der Mittelschleuse, da stellt uns der Hausmeister immer schon eine zusätzliche Tonne hin, damit wir den Restmüll und anderen Unrat aus der eigentlich ausschließlich für Gelbe Säcke gedachten Box aussortieren können. Da geht jedes Mal mindestens eine halbe Stunde Zeit verloren, außerdem ist das gar nicht unsere Aufgabe", berichtet der Müllwerker. Die Mitarbeiter sind angehalten, falsch befüllte Säcke nicht mitzunehmen sondern mit einem Aufkleber zu versehen: "Dieser Sack ist falsch befüllt und wird nicht abgeholt. Bitte nachsortieren", steht auf dem kleinen Hinweisschild, ebenso Informationen, welche Inhaltsstoffe in den Sack gehören und welche nicht (siehe Infokasten). Diese Aufkleber kleben auch an zahlreichen Säcken in der Werk-siedlung. Gebracht werden die Gelben Säcke normalerweise zu der Sortieranlage in Alt Golm, auf halber Strecke zwischen Briesen und Bad Saarow. Doch von den insgesamt 40 Säcken, die hier über Wochen standen, ist etwa die Hälfte falsch befüllt und muss nun gesondert entsorgt werden.

Dies hat auch ein Anwohner beobachtet, der ebenfalls seinen Namen nicht nennen möchte und die Aufräumaktion sehr begrüßt. "Ich habe beobachtet, wie hier Autos im Schutz der Dunkelheit anhalten und einfach Säcke dazugestellt werden - und diese zum Teil noch falsch befüllt. Zum Beispiel gibt es in unserer Siedlung gar keine Familie mit Babys, woher kommen also die Windeln?" Gleichzeitig hat er einen Vorschlag, wie man die Müllecke künftig vermeiden könnte. "Mein Vorschlag ist, diesen Sammelplatz komplett abzuschaffen und immer erst einen Tag bevor das Alba-Auto vorbeikommt, die Säcke an einer anderen Straßenecke abstellen zu lassen. So könnte man vielleicht dem wilden Müll endlich ein Ende bereiten."