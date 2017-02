Langes Warten auf den Gehweg

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Im November 2001 beschlossen die Gemeindevertreter in Schöneiche, dass an der Steinstraße ein zwei Meter breiter Gehweg gebaut wird. Passiert ist seither nichts, obwohl hier viele Schulkinder entlang laufen. Sie müssen auf die Straße ausweichen.

Wolfgang Dübler steht an der Steinstraße und deutet auf einen gut zwei Meter breiten, westlich von der Straße gelegenen Streifen. "Hier sollte der Gehweg gebaut werden", erzählt der 66-jährige Rentner, der im angrenzenden Blumenring wohnt. "Er wäre nötig, weil hier viele Kinder Richtung Kieferndamm laufen, um in die Bürgelschule zu kommen oder in den Bus zum Gymnasium nach Erkner zu steigen. Sie müssen die Straße nutzen - und das kann gefährlich sein", sagt Wolfgang Dübler.

Im Ausschuss für Umwelt und Verkehr erfuhr er nun, dass der Fußweg längst gebaut sein sollte. Wie Bauamtsleiterin Petra Jeschke mitteilte, hatte die Schöneicher Gemeindevertretung bereits im November 2001 beschlossen, hier einen zwei Meter breiten Gehweg zu verlegen. Warum der Beschluss nicht umgesetzt wurde, könne sie nicht erklären. "Ich weiß nur, dass es im Vorfeld eine Einwohnerversammlung gegeben hat, bei der sich die Beteiligten für solch eine Lösung ausgesprochen haben", sagte Petra Jeschke. Der Gehweg sei an sich relativ unkompliziert umzusetzen. "Es gibt einen breiten Streifen, wenige Bäume und kaum Zufahrten zu Grundstücken."

Martin Berlin schlug vor, dass die Verwaltung die Planung auf Basis der Vorplanung von 2001 wieder aufnimmt. Lutz Kumlehn (beide CDU/BBS/FDP) ergänzte, dass das Geld für die Umsetzung dieser Maßnahme über den Nachtragshaushalt bereitgestellt werden könnte, nachdem Petra Jeschke darauf hingewiesen hatte, dass für 2017 keine Mittel bereit stünden. Die Bauamtsleiterin sagte zu, die damalige Kostenschätzung auf heutige Verhältnisse hochzurechnen und im nächsten Ausschuss Zahlen zu präsentieren, die in einer Beschlussvorlage münden könnten.

Wolfgang Dübler kann über den gesamten Vorgang nur den Kopf schütteln. "Es ist doch rätselhaft, dass der Beschluss nicht umgesetzt wurde." Seit einiger Zeit schon fragt er sich, warum das Wohngebiet Hohenberge für Fußgänger so schlecht erschlossen ist. "Nördlich von dieser Siedlung ist es die Steinstraße, der ein Gehweg fehlt, und südlich davon ist es die Schillerstraße, durch die die Leute über einen unbefestigten Sandweg mit Schlaglöchern laufen müssen." In der Siedlung Hohenberge gebe es 550 Wohnungen und Reihenhäuser, sagt Wolfgang Dübler. "Hier wohnen etwas mehr als 1000 Menschen - also fast zehn Prozent der Schöneicher Bevölkerung." An die müsse man doch denken.

Doch während die Steinstraße zum Verantwortungsbereich der Schöneicher Gemeindevertretung gehört, verläuft die Schillerstraße bereits knapp auf Woltersdorfer Gebiet. Und damit beginne das Problem. "In der Schillerstraße gibt es nur drei Grundstücke. Von Woltersdorfern wird sie kaum genutzt, dafür aber von vielen Schöneichern, die hier zur Straßenbahn in der Woltersdorfer Berliner Straße laufen, um zum S-Bahnhof Rahnsdorf zu kommen", sagt Wolfgang Dübler. Als er bei der Gemeinde Woltersdorf nachfragte, habe man ihm gesagt, dass es für die Erschließung der Schillerstraße kein Geld gebe, da der Nutzen für die Bürger gering sei.

Im Umweltausschuss wurde vorgeschlagen, dass hinsichtlich der Schillerstraße Gespräche mit Woltersdorf aufgenommen werden sollen und sich Schöneiche an der Finanzierung beteiligen könnte.