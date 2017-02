Zehn Zentimeter Abstand entscheiden

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Wie glücklich zwei "Vieren" machen können, das erleben derzeit die Standard-Formationstänzer des Tanzclub Bernau. Die schlagen sich in ihrer ersten Saison in der 1. Bundesliga mehr als beachtlich. Am Sonnabend steht in Göttingen das dritte von insgesamt fünf Turnieren an.

"Über diese Vier haben wir uns wahnsinnig gefreut", berichtet Mannschafts-Kapitän Alexander Grundt über den ersten Auftritt der Formation in der höchsten Liga in Deutschalnd. "Da oben auf den ersten vier Plätzen stehen die Top-Teams der Liga. Wenn man denen dann eine vier abknapsen kann, das ist schon der absolute Wahnsinn. Davon hätten wir vorher nicht zu träumen gewagt", erzählt der 26-Jährige.

Für die Bernauer war das erste Turnier in Ludwigsburg besonders spannend. Da waren sie vorher bei der Deutschen Meisterschaft schon Fünfter geworden - ein Fingerzeig darauf, dass ihre neue Kür gut ankommt bei den Wertungsrichtern. Trotzdem war es schwer abzuschätzen, wie sie im Ligabetrieb abschneiden. "In Ludwigsburg gab es ein anderes Wertungsverfahren als bei den Deutschen Meisterschaften, deshalb konnten wir gar nicht sicher sein, dass es wieder so gut klappt", erzählt Tänzer Alexander Grund.

Die so genannte "Stellprobe", die Generalprobe für den Auftritt, klappte bei den Bernauern nicht ganz so gut. Als es drauf ankam, zeigten die Barnimer jedoch, warum sie den Sprung in die höchste nationale Liga zu Recht geschafft haben. Der Auftritt klappte trotz Nervosität gut, größere Fehler gab es nicht. "Vorfreude und Angst", so beschreibt Alexander Grundt seine Gefühle, als er auf die erste Wertung der Richter wartete. "Man weiß ja nicht, wie die an dem Tag so drauf sind." Gut waren sie drauf, denn für Bernau gab es nicht nur sechsmal die sehr gute Fünf, sondern eben auch einmal die Vier. Freude pur bei den Bernauern. "Da wussten wir, dass wir unser Niveau gehalten, beziehungsweise uns sogar noch ein wenig verbessert haben."

Auch beim zweiten Turnier in Berlin vor zwei Wochen konnten sie diese gute Leistung wiederholen. "Da hätten wir uns schon sehr eine zweite Vier gewünscht, aber das hat noch nicht ganz geklappt." Bei der Formation kommt es auf zwei wesentliche Dinge an: die tänzerische Qualität der einzelnen Paare, aber auch auf die Synchronität. Während der Stellprobe haben die Tänzer die Möglichkeit, sich auf dem neuen Parkett zu orientieren, sich Punkte zu suchen, an denen sie sich ausrichten, damit hinterher beim Auftritt auch wirklich alle ganz synchron auf einer Linie stehen, das Bild passt.

"Wenn einer einen Fehler macht, dann sehe ich das auch, wenn er hinter mir tanzt", berichtet Alexander Grundt. "In dem Moment versucht man, das nur möglichst schnell zu korrigieren und hofft, dass die Wertungsrichter es nicht sehen. Man muss dann einfach das Beste aus der Situation machen. Hinterher diskutieren wir dann aus, wieso der Fehler passiert ist."

Und "Fehler", das können schon 10 bis 20 Zentimeter sein, die ein Tänzer nicht genau auf der Linie steht. Das ist weniger als ein Fußbreit und für Laien meistens gar nicht zu sehen. Aber den Augen der Wertungsrichter entgehen auch solche kleinen Ungenauigkeiten in der Regel nicht.

"Einer unserer Tänzer nimmt unsere Auftritte immer auf Video auf. Hinterher wird das dann analysiert, und dann sieht man eben auch die kleinen Fehler,", sagt der 26-Jährige.

Im Vergleich zu den ganz guten Teams fehlt aber noch mehr, erklärt der Tänzer mit Blick auf den Ligaprimus Braunschweiger TSC A. "Die Braunschweiger sind uns auch einfach von der tänzerischen Qualität her überlegen. Auf diesem Niveau sind wir noch lange nicht. Kleine Fehler machen die auch, aber das bügeln sie mit ihrem hohen Niveau wieder aus. Wir wollen da natürlich auch hinkommen, üben daran auch viel im Training, aber da brauchen wir noch etwas, bis wir so weit sind."

Die Stärke seines eigenen Teams sieht Grundt vor allem an der Homogenität. "Wir sind alle auf einem sehr ähnlichen Niveau, es gibt bei uns keinen der besonders gut oder besonders schlecht heraussticht."

Das Ziel für das nächste Turnier am Sonnabend in Göttingen ist für ihn und seine Tänzer klar. "Eine Vier sollte natürlich auch diesmal wieder dabei sein, das ist nach den beiden ersten Turnieren jetzt Pflicht. Und wir werden versuchen, uns vielleicht noch eine zweite Vier zu sichern. Man will sich ja immer steigern." Die Daumen sind gedrückt für die Bernauer Bundesligisten.