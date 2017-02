Von der Schönheit der Ackerböden

artikel-ansicht/dg/0/

Friedersdorf (MOZ) "Sind unsere Ackerböden nur Dreck?" Dieses etwas provokante Motto haben Prof. Monika Frielinghaus und Heike Schäfer, beide vom Förderverein Forschung aus Müncheberg, über die Ausstellung gesetzt, die seit wenigen Tagen im Wirtshaus des Kunstspeichers Friedersdorf gezeigt wird. Zu sehen sind Plakate und Fotos, die in Zusammenarbeit mit Fachleuten entworfen und vom Umweltbundesamt gedruckt wurden. Insgesamt werden ausgewählte Böden von 2005 bis 2017 aus unterschiedlichen Bundesländern vorgestellt. Hauptanliegen ist es, den Boden wieder in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. Sie belegt eindrucksvoll, dass Boden keinesfalls Dreck ist, sondern voller Schönheit und Überraschungen ist. Am 19. Februar wird Monika Frielinghaus dies in ihrem Vortrag zur Ausstellung erläutern. Beginn ist um 16 Uhr.