Bündnisgrüner fordert Abkehr von Mastställen

Seelow (MOZ) Für den Bündnisgrünen Kreistagsabgeordneten Jan Sommer ist der aktuelle Fall der Geflügelpest in einem Betrieb in Neuhardenberg Anlass, auf das aus Sicht seiner Partei bestehende Problem der Massentierhaltung aufmerksam zu machen. "Die aktuellen Vorfälle führen uns drastisch die Schattenseiten der Massentierhaltung vor Augen", sagte der Biolandwirt. "Wir müssen diese Vorfälle dringend aufklären und sie zum Anlass nehmen, die Praxis und Bedingungen der Tierhaltung in Brandenburg zu hinterfragen." Die Gefahren für Tiere und Menschen seien in massenhaften Tierproduktionsprozessen nicht mehr abschätzbar und kontrollierbar.