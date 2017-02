Malen als Konfliktbewältigung

artikel-ansicht/dg/0/

Den 20-jährigen Künstler aus Berlin hat ein Zufall nach Woltersdorf geführt. Seine Freundin Paula Bünger hatte eines seiner Gemälde als Hintergrundbild auf ihrem Smartphone. Ihr Musiklehrer Rico Haring entdeckte es, fand es toll und fragte nach. Er war gerade auf der Suche nach einem jungen Künstler, der sein Interesse an einem gewagten Projekt teilt: eine öffentlich zugängliche Ausstellung in Privaträumen. Die Vernissage war ein voller Erfolg: "Ich habe ja einen sehr modernen, teils abstrakten Stil, wozu nicht jeder Zugang findet. Aber ich habe nicht ein schlechtes Wort gehört. Viele Gespräche geben Mut für die Zukunft", sagt Ehemann.

An dieser bastelt er gerade. Er ist seit zwei Jahren professioneller Eishockeyspieler in Halle, nachdem er alle Jugend-Mannschaften der Berliner Eisbären durchlaufen hatte. Das tägliche Training und die zahlreichen Ligaspiele bestimmen seinen Tagesrhythmus. Doch diese Karriere wird nicht ewig dauern, so dass er "einen richtigen Beruf" erlernen und ab Herbst Architektur studieren möchte. Seine Liebe zur Malerei sieht er nicht als reines Hobby. "Ich möchte professioneller werden und eine breitere Öffentlichkeit erreichen", bekennt Johannes Ehemann. So gab es in Halle bereits Anfragen bei Galeristen, eine weitere Ausstellung zu inszenieren.

Doch im Moment bleibt das Malen eher sein Ausgleichssport. Er arbeitet ausschließlich nachts. "Da gehen mir so viele Gedanken durch den Kopf. Aktuelle Nachrichten und Gespräche bewegen mich. Das muss ich in Bilder wandeln." Und er liebt jedes davon. "Sie sind ja alle sehr persönlich." Er denkt über die immer größer werdenden Gräben zwischen Arm und Reich nach und fragt mit "Mind the gap", warum Kinder, die in Armut geboren werden, keine Chance auf ein gutes Leben haben sollten.

Ein Bild gibt es, das Johannes Ehemann besonders am Herzen liegt: "Freiheit". Er hat es gemalt nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz. "Paula und ich waren dabei", erzählt er tief bewegt. "Wir standen an der Schneise des Grauens, haben alles gesehen. Dieses Bild ist meine Konfliktbewältigung", sagt er. "Ich bin so dankbar für die Freiheit, in der ich leben darf. Unseren Rhythmus der Lebensfreude darf uns keiner nehmen."

Wer die Bilder von Johannes Ehemann sehen möchte, wird um Anmeldung per E-Mail, kulturzuhause@gmail.com, gebeten