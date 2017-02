Containerheim für Polizistenschüler in Oranienburg

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549044/

Für die Polizeifachschule in Oranienburg ist der Wohnungsmangel für die Studierenden ein Standortnachteil. "Wir kämpfen mit allen Mitteln um die besten Köpfe", sagt Rainer Grieger, Präsident der Polizeifachhochschule, "daher sind wir auch für alles offen, was die Attraktivität des Standortes erhöht". Dafür laufen hinter den Kulissen derzeit viele Gespräche.

Erste Möglichkeiten zeichnen sich ab. So sind die Fachhochschule und der Landkreis in Verhandlungen darüber, ob Polizeischüler nicht in leerstehende Unterkünfte ziehen können, die eigentlich für Asylsuchende geplant worden waren. Konkret geht es um die neuen Wohncontainer, die seit mehreren Wochen auf dem Gelände der Oranienburger Rettungswache in der Dr.-Heinrich-Byk-Straße stehen. Sie sind leer und noch ungenutzt. Die Unterbringung der Polizeischüler in diesen Containern ist für Rainer Grieger durchaus eine Option.

Der Kreis hatte die Wohncontainer zu einem Zeitpunkt bestellt und gekauft, als das Land Brandenburg noch mit mehr Geflüchteten rechnete. Die Zahl der Schutzsuchenden sank jedoch deutlich. Einige Gebäude, die als Asyl-Unterkünfte vorgesehen waren, werden dafür nun nicht mehr benötigt. Das betrifft auch die Container. Bislang hieß es aus der Verwaltung, dass die Container zum Wohnheim für Schüler des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums (OSZ) umfunktioniert werden sollen.

Jetzt gibt es offensichtlich eine Kehrtwende. Für den Hochschul-Präsidenten sind die Container eine "kurzfristige Interimslösung", aber immerhin eine Lösung, die den Wohnungsbedarf für seine Studenten etwas entspannt. Langfristig wünscht sich Rainer Grieger ordentliche Unterkünfte für rund 200 Schüler in der Stadt. Auch dazu laufen Verhandlungen.