Fraktionen werfen Verwaltung Versagen vor

Grünheide (MOZ) In seltener Einmütigkeit haben sich die Vorsitzenden aller Fraktionen der Grünheider Gemeindevertretung in einem Schreiben an Bürgermeister Arne Christiani (parteilos) gewandt. Darin fordern sie von der Verwaltung einen Satzungsentwurf, der Bürger- und Einwohnerbefragungen in der Gemeinde oder einzelnen Ortsteilen ermöglicht und regelt.

Das Schreiben ist auf den 17.Januar datiert. Pamela Eichmann (Vorsitzende der Gemeindevertretung), Sabine Niels (Vorsitz der Fraktion SPD, FFW, ALG und Freie Wählergemeinschaft), Tobias Thieme (Die Linke), Joachim Wagner (CDU), Uwe Zander (Die Linke) und Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis Grünheide) haben es unterzeichnet. "Wir fordern Sie auf, Ihrer Verantwortung als Verwaltung nachzukommen und nicht weiter Organisationsversagen zu erzeugen", wird die Arbeit des Bürgermeisters scharf kritisiert. "Ihr auch selbstgestellter Auftrag lautet: eine Beschlussvorlage vorzulegen und nicht die Undurchfürbarkeit zu begründen", heißt es weiter.

Der große Unmut resultiert daraus, dass die Fraktion Bürgerbündnis das Thema Bürgerbefragung bereits 2013 auf die Tagesordnung der Gemeindevertretung setzen ließ. Im damaligen Textvorschlag hieß es beispielsweise: "Auf Beschluss der Gemeindevertretung kann zu wichtigen Angelegenheiten der Gemeinde eine Befragung der Einwohner durchgeführt werden." In weiteren Punkten sollte etwa geregelt werden, wie die entsprechenden Fragebögen ausgegeben bzw. bereit gestellt werden können, dass auch Jugendliche oder Personen mit Zweitwohnsitz befragt werden können.

Mehrfach habe Christiani seither mitgeteilt, "bis zur nächsten Gemeindevertretersitzung einen Entwurf zu erarbeiten", heißt es in dem Schreiben weiter. Schließlich gab es im August 2016 eine Beschlussvorlage, in der die Verwaltung in mehreren Punkten begründete, warum die Forderungen des Bürgerbündnisses sich nicht rechtssicher umsetzen lassen würden. Andererseits sei in der Hauptsatzung der Gemeinde "die Einwohnerbefragung bereits als förmliches Mittel der Einwohnerbeteiligung in wichtigen Gemeindeangelegenheiten festgelegt und somit ohnehin zulässig", heißt es in der Begründung der Verwaltung weiter.

Daraufhin zog das Bürgerbündnis seinen Antrag zurück, da das Thema sonst, bei Ablehnung, ein Jahr lang nicht wieder hätte behandelt werden können.

"Wir sind der Meinung, es gibt keinen Handlungsbedarf", bekräftigte Christiani am Mittwoch. Dennoch sicherte er den Verfassern des Schreibens bereits schriftlich zu, bis zum 27. April einen Satzungsentwurf vorzulegen. "Eine Volksbefragung zu allen Schwerpunkten der Gemeindevertretung wird es aber nicht geben, dann könnten wir die Gemeindevertretung abschaffen", so Christiani. Hauptamtsleiterin Renate Baumann weist auf den großen Aufwand hin, den Bürgerbefragungen nach sich zögen. Er sei mit dem einer Wahl vergleichbar.

Sie wolle das Schreiben gar nicht als Angriff auf den Bürgermeister oder die Verwaltung verstanden wissen, sagte Pamela Eichmann auf Nachfrage. "Das Thema schwelt aber schon sehr lange und wir wollen, dass die Einwohner endlich zu ihrem Recht kommen. Wir wollen den Bürgern zeigen, das wir das umsetzen, für das sie uns gewählt haben", erklärte sie.