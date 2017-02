Bunte Gemälde und ein bewegliches Zauberhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine ungewöhnliche Mischung erwartet die Besucher der Galerie des Städtischen Museums ab Sonnabend. Die Ausstellung "Häuser" zeigt ebensolche - abgebildet auf etwa 30 Gemälden und in Form von insgesamt 16 Skulpturen. Die Malerin Sonja Blattner und der Bildhauer Gunter Schöne haben sich über den Berufsverband Bildender Künstler Brandenburg kennengelernt und bereits mehrmals zusammen ausgestellt. Nun zeigen sie erstmals auch in Eisenhüttenstadt eine Auswahl ihrer Werke.

"Sie sind durch Ausstellungszeitschriften auf unser Museum aufmerksam geworden und haben sich beworben", berichtet Museumsleiter Hartmut Preuß. Er habe schnell gemerkt, dass die Werke der beiden Berliner Künstler gut in die Räumlichkeiten der Galerie in Fürstenberg passen würden. "Ich denke, die Ausstellung kann sich sehen lassen. Wir haben uns auf relativ wenige Werke beschränkt, so dass die Wirkung beim Betrachten umso stärker wird."

Die beiden Künstler verbindet vor allem eine Gemeinsamkeit: In ihren Werken befinden sich keine Menschen. "Ich bin über die Abbildung von Figuren zum Thema Haus gekommen. Ich sehe jedes Gebäude individuell als eine Art Hauswesen und erkenne mehr als nur das Gemäuer. Daher reduziere ich mich bei meinen Bildern auf das Wesentliche und bilde zum Beispiel keine Vegetation ab", erklärt Sonja Blattner, die ein Studium der Malerei an der Universität der Künste in Berlin absolvierte. "Ich male nur existierende Häuser. Viele stammen aus einem Auktionskatalog, aus dem ich dann die Fotos als Vorlage verwende", sagt die 61-Jährige. Ihre teils sehr farbenfrohen Bilder entstammen der Gouache-Technik sowie Öl oder Acryl auf Leinwand.

Einen anderen Ansatz verfolgt Gunter Schöne. Der gebürtige Chemnitzer spielt als Bildhauer bei seinen Skulpturen vor allem mit den Perspektiven. "Man schaut auf die Steine und fragt sich, was sich im Inneren abspielt. Daher haben meine Werke häufig etwas höhlen- oder hausartiges. Da es viele schöne Steinformen gibt, will ich diese außen gar nicht verändern sondern beschränke mich bei meiner Bearbeitung auf das Innenleben - eine Technik, die es nicht sehr häufig gibt", sagt Schöne. Er verwendet für seine Skulpturen Kalkstein, Sandstein und Alabaster - ein marmorähnliches Material. "Ich möchte die Natürlichkeit und die Form der Steine erhalten und arbeite daher vorrangig mit Hammer und Meisel. Die Arbeit zeichnet sich durch Ruhe und Geduld aus, weniger durch Kraft", erklärt der 69-Jährige. Das Anfassen der Skulpturen sei durchaus erlaubt - unter anderem gibt es das "Zauberhaus", bei dem die einzelnen Elemente gedreht werden können.

Alle Kunstwerke der Ausstellung sind auch käuflich zu erwerben. Zur Eröffnung am Sonnabend um 11 Uhr wird Kunstwissenschaftler Michael Kumlehn sprechen, die musikalische Umrahmung übernimmt Jürgen Tesch & Partner.

Die Ausstellung "Häuser" ist bis zum 19. März zu sehen. Das Städtische Museum befindet sich in der Löwenstraße 4 und ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.