Zur Stärkung der Defensive kommt Onur Yesilli (21) vom Ligakonkurrenten Berliner AK. Der 1,79-Meter-Mann fühlt sich auf der rechten Abwehrposition am wohlsten. In der Jugend kickte der gebürtige Berliner beim 1.FC Union, Berliner SC, Hertha Zehlendorf und Hertha BSC. Dort sammelte er auch Erfahrungen in der Junioren-Bundesliga. 2015 wechselte er von Union BerlinII in die Oberliga zu Tennis Borussia und ging zwei Monaten später zum BAK (18Regionalliga-Spiele). "Unter dem neuen Trainer bekam ich keine Einsatzzeit mehr, deshalb der Schritt nach Fürstenwalde. Ich freue mich auf die neue Herausforderung", sagt Yesilli.

"Onur ist ein gut ausgebildeter Spieler, er kann uns auf beiden Außenverteidigerpositionen helfen. Er muss sich natürlich erst mal reinfinden", erklärt Peter Heinrich, Sportlicher Leiter des FSV Union.

Aus Frankfurt stößt Narciel "Rudi" Mbuku dazu. Nach zwei Jahren beim Oberligisten 1. FCF will er sich nun "höherklassig beweisen. Durch mein Studium in Frankfurt ist Fürstenwalde sehr gut zu erreichen", sagt der 26-Jährige, der in Kinshasa (Zaire) geboren wurde und Staatsbürger von Kongo und Deutschland ist. Seine deutsche Karriere begann beim Bonner SC. 2009 spielte er kurzzeitig für drei Monate bei Fortuna Köln, ehe er nach weiteren Stationen 2015 bei den Oderstädtern (48Einsätze, 16Tore) landete. "Rudi ist eine zusätzliche Alternative für den Angriff und die Außenpositionen", sagt Heinrich. Der FSV Union will so den Abgang von Hager kompensieren, der seit Anfang voriger Saison in Fürstenwalde 38 Spiele bestritt.