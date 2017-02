artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Fürstengalerie und die Johanniter laden am 9. und 10. Februar zu den "Hilfsbereiter-Aktionstagen" ein. Am ersten Tag wird über wichtige Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Erste Hilfe informiert. Am 10. Februar ist Kinder- und Familientag. An beiden Tagen werden die Katastrophenschützer mit Technik vor Ort sein.