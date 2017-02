Geflügelpest bei Schwänen festgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Bad Saarow (MOZ) Seit Mittwoch besteht bei Wildvögeln im Landkreis Oder-Spree der Verdacht auf das Vorkommen der Geflügelpest. Am Wochenende seien vier verendete Jungschwäne an der Uferpromenade in Bad Saarow Mitte aufgefunden worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Bei der vom Veterinäramt veranlassten Untersuchung im Landeslabor Berlin-Brandenburg wurde inzwischen bei zwei Tieren der Erreger Influenzavirus A, Subtyp H5N8 nachgewiesen. Die Pathogenitätsbestimmung erfolgt zurzeit am Friedrich Loeffler Institut Riems. Bei Bestätigung des Befundes wird der Ausbruch der Wildvogelgeflügelpest amtlich festgestellt. Entsprechend den Vorgaben der Geflügelpest-Verordnung würden dann um den Fundort ein ein Kilometer großer Sperrbezirk und ein drei Kilometer großes Beobachtungsgebiet eingerichtet.