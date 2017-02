Schnelles Internet für Tauche

artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Der Breitbandausbau in der Gemeinde Tauche stand am Dienstag auf der Tagesordnung bei der Gemeindevertretersitzung. Die elf anwesenden Gemeindevertreter stimmten einvernehmlich für den Ausbau. Mehr als zwei Millionen kostet das schnelle Internet, 223 000 Euro davon müsste die Gemeinde eigentlich selber tragen. Weil Tauche aber in der Haushaltssicherung sei, übernehme das Land die Kosten, informierte Bürgermeister Gerd Mai.