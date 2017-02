Armwrestling über Grenze hinweg

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zu einem deutsch-polnischen Sparring trafen sich rund 40 Armwrestler in Koscian (Polen), darunter acht Armwrestler aus Frankfurt. Bis zur Erschöpfung wurde trainiert, sich über Trainingsmethoden ausgetauscht und Armwrestling-Talk zelebriert. "Es war schön zu sehen, dass trotz der Sprachbarriere eine familiäre Atmosphäre herrschte, da es um die Gemeinsamkeit Armwrestling ging", erwähnte Daniel Balzer am Ende.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549052/

Die ersten Kontakte zwischen den Sportlern beider Städte wurden 2015 bei einem Turnier in Midzyzdroje (Polen) geknüpft. "Es ist einfach schön, dass mal gegen andere Sportler gekämpft und mit ihnen trainiert werden kann", fasst Daniel Balzer die Motivation aller zusammen.

Ein zweites deutsch-polnisches Armwrestling-Trainingslager ist für den 18. Februar in Swiebodzin geplant. Für alle Athleten dient dieses Treffen als Vorbereitung auf die jeweils bevorstehende Polnische und Deutsche Meisterschaft. Für die Frankfurter steht dieser Höhepunkt am 8. April in Eisleben an. Im vergangenen Jahr erkämpften André Riske, Bryan Fieberg und Thomas Struck sowie Ronny Klempin und Udo Weiß insgesamt neun Medaillen.

Die Oderstädter sind am planen, in der zweiten Jahreshälfte die polnischen Sportler zu sich zu einem Trainingslager einzuladen.