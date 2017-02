Aus Spachtelmasse wird Schnee

artikel-ansicht/dg/0/

An Inspiration mangelt es dieser Tage nicht. Draußen verhüllt eine dicke Schneeschicht Wege, Häuser und Bäume. Wem beim Blick aus dem Fenster keine Idee für ein Winterbild kommt, der kann auch in Bilderbüchern blättern, die zwischen Pinseln, Stiften, Farbkästen und Mischpaletten auf dem großen Arbeitstisch im Kunst-Treff ausgebreitet sind. Lange dauerte es so nicht, bis die ersten Skizzen mit Bleistift zu Papier gebracht sind. "Ich habe den Mädchen empfohlen, ein Haus als Motiv zu wählen. Das Dach bietet eine größere, gleichmäßige Fläche, um die Arbeit mit der Spachtelmasse zu üben", erklärt Liane Knauth. Denn neben einem Thema ist auch das zu verwendende Material vorgegeben: Spachtelmasse und Acrylfarbe. "Kinder und Jugendliche haben im Kunst-Treff die Möglichkeit, Techniken kennenzulernen, die in der Schule nicht auf dem Lehrplan stehen", sagt Liane Knauth. Und so ist es für alle teilnehmenden sechs Mädchen das erste Mal, dass sie mit einem Spachtel die weiße Masse auf ein Bild auftragen. "Anfangs war es nicht ganz leicht, aber hat man den Bogen erst einmal raus, ist es eigentlich einfach", erzählt die zehnjährige Leonie Heinkel und deutet auf ihr "Fachwerkhaus im Schnee". Mit ihrem Winterbild ist sie schon fertig, sie arbeitet bereits an einem neuen Bild - mit Acrylstiften zeichnet sie ein Mädchen mit Katze auf dem Arm.

Schnee tupft dagegen noch Jule Sandke auf die Tannen vor ihrem "Regenbogenhaus". Zufrieden betrachtet sie ihr Werk. "Das hängen wir zu Hause im Badezimmer auf", sagt sie. Die Wand dort zieren bereits frühere Kunstwerke von ihr. Denn die Elfjährige besucht nicht zum ersten Mal einen Ferien-Workshop bei Liane Knauth. "Es macht Spaß, mit anderen gemeinsam kreativ zu sein. Man trifft bekannte Gesichter wieder", erklärt Jule.

Gelegenheit zum Wiedersehen gibt es nicht nur im Kunst-Treff, der jeden Mittwoch von 13 Uhr bis 17 Uhr und jeden Donnerstag von 15.30 Uhr bis 18 Uhr stattfindet, sondern auch in den kommenden Sommerferien. Vom 8. bis zum 12. August veranstaltet Liane Knauth an der Bremsdorfer Mühle wieder eine Sommer-Kreativwerkstatt mit verschiedenen Projektgruppen. Und auch in den Herbstferien vom 23. bis zum 26. Oktober wird es einen Workshop geben. "Wer sich kreativ betätigen möchte, ist jederzeit willkommen. Auch für eine Teilnahme an den Ferienkursen kann man sich schon bei mir melden", lädt Liane Knauth ein.