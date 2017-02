Bauamt spürt nichts vom Bauboom

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde/Beeskow (MOZ) In den Volksvertretungen im Landkreis Oder-Spree wird seit einiger Zeit wieder viel über Bauvorhaben geredet. Man hat den Eindruck, dass es einen Bauboom gibt. Im Bauordnungsamt in Beeskow kann man das so nicht bestätigen.

"Gebaut wird immer", sagt die Leiterin des Bauordnungsamtes, Beate Kirschner. Einen besonderen Boom registrierte sie bisher nicht. In den vergangenen fünf Jahren sei die Gesamtzahl der Bauanträge im Kreis ähnlich wie 2016 gewesen. Man merke allerdings, wenn in einem Ort ein Baugebiet eröffnet wird. Dann gebe es von dort immer einen Schub an Bauanträgen. Zum Beispiel war das 2016 in Neu Zittau (Amt Spreenhagen) und in Grünheide so. Das erwarte man künftig auch zum Beispiel in Fürstenwalde, wenn jetzt die Grundstücke der Ketschendorfer Feldmark verkauft werden und die Häuslebauer loslegen.

Vieles, was derzeit baulich in der Region geschehe, werde allerdings auch nicht in ihrer Behörde registriert, erklärt die Amtsleiterin weiter. Der große Bauboom sei ja in den 1990er-Jahren gewesen. Die Häuser sind jetzt alle mehr als 20 Jahre alt, da stehe manches an. Und vieles davon müsse der Hausherr seit der neuen Brandenburger Bauordnung von 2016 nicht mehr genehmigen lassen. "Vorher durften ohne Genehmigung zum Beispiel nur Fenster und Türen an gleicher Stelle, in gleicher Größe ausgetauscht werden. Heute darf man statt eines Fensters eine Tür einsetzen oder eine tragende Wand herausnehmen. Die Verantwortung liegt beim mündigen Bauherren."

Über Mangel an Arbeit kann man sich im Amt dennoch nicht beschweren. Es hat laut Bauordnung zu überwachen, dass eingehalten wird, was andere beschlossen haben - das reicht von Gesetzen und Verordnungen bis hin zu Gestaltungssatzungen oder Bebauungsplänen von Städten und Gemeinden. Aber das macht Kirschners Amt nicht allein, auch Wasser-, Umwelt-, Naturschutz- und andere Behörden reden mit. Und dabei gilt seit 2003 das Wort Konzentrationswirkung. Das bedeutet, das Bauordnungsamt bekommt den Antrag und hat von allen zuständigen Behörden die Stellungnahmen dazu einzuholen. Bauherr oder Projektentwickler bekommen am Ende nur einen Bescheid, die Baugenehmigung.

Hier ahnt man, warum oft geklagt wird: Es dauert viel zu lange, bis die Baugenehmigung da ist. Das Bauordnungsamt habe dafür klar festgelegte Fristen, erklärt Beate Kirschner. Und mit einer Statistik weist sie nach, dass diese eingehalten werden. In den vergangenen fünf Jahren habe die Bearbeitungszeit zwischen 40 und 43 Arbeitstagen gelegen.

Das aber ist nicht die Zeit von der Einreichung des Antrags bis zur Genehmigung. Die hängt von weiteren Dingen ab: Wenn der Bauantrag eingereicht wird, hat das Amt 14 Tage, um zu prüfen, ob alle Unterlagen dabei sind. Fehlen welche, werden sie angefordert. Dieser Fall kommt nicht selten vor. Beate Kirschner rät deshalb bei Vorhaben, die etwas komplizierter werden, vorher nach Beeskow zu kommen und sich beraten zu lassen.

Zurück zur Frist: Bis alles im Amt vorhanden ist, wird die Uhr quasi angehalten. Dann werden die Unterlagen an die Behörden geschickt - und wieder stoppt die Zeit. Ist alles wieder zurück und vollständig, bleibt den Mitarbeitern ein Monat für die Bearbeitung. Aber auch dann kann es Verzögerungen geben: Wenn festgestellt wird, dass etwas nicht den Vorschriften entspricht, zum Beispiel ein Dach den falschen Winkel hat. Den legt nicht das Amt fest, sondern die jeweilige Stadt oder Gemeinde in Satzungen und Bebauungsplänen. Auch reichen Bauherren - was öfter bei großen Einkaufszentren vorkommt - nachträglich Änderungen entsprechend den Wünschen ihrer Mieter ein. Dann folgt eine neue Prüfungsrunde.