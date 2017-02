artikel-ansicht/dg/0/

Mustangs treffen auf alte Bekannte

Strausberg (MOZ) Im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs des Brandenburgischen Basketball-Landesverbandes kommt es am Sonnabend zu einer Wiederauflage des Endspiels der vergangenen Saison. Die Strausberg Mustangs empfangen um 15 Uhr in der Sporthalle Am Försterweg die zweite Mannschaft der Red Dragons Königs Wusterhausen.

Hoffen auf ihre Außenseiterchance: Derzeit läuft es richtig gut bei den Strausberg Mustangs. Das Viertelfinale im Landespokal gegen die Red Dragons II aus Königs Wusterhausen wird am Sonnabend um 15 Uhr in der Sporthalle Am Försterweg angepfiffen.



© Dirk Schaal