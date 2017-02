Tagespflege gibt Einblick

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Gemeinsam kochen, backen und Zeit verbringen: Ihre Angebote für Freizeitaktivitäten, ihre Einrichtung und die Art der Betreuung wollen die Mitarbeiter der DRK-Tagespflege am 17. Februar vorstellen. Zum Tag der offenen Tür sind vormittags in der Zeit von 9 bis 12 sowie nachmittags von 14 bis 17 Uhr alle Interessierten eingeladen, die auf der Suche nach einer geeigneten Tagespflege sind. In der Einrichtung stehen zwölf Plätze zur Verfügung, nur wenige sind noch frei, teilt Leiterin und Ansprechpartnerin Franziska Dyba mit. Täglich werden die Gäste von acht bis 16 Uhr betreut.