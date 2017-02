2017 errichtet Bauhof neuen Verwaltungssitz

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Der Bauhof der Stadt will in diesem Jahr 81 300 Euro investieren. So sieht es der von den Stadtverordneten beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes vor. Das Geld fließt in die Modernisierung der Sanitäranlagen auf dem Betriebsgelände im Fichtenweg, dem einstigen Gelände der LTG. Zudem sollen zwei Motorsensen, ein Handrasenmäher und eine Heckenschere neu angeschafft werden. Geplant ist auch der Erwerb einer Heißwasser-Unkrautbekämpfungsanlage. Die Investitionen werden aus Eigenmitteln des kommunalen Unternehmen finanziert.