Ausschuss verteilt Fördermittel

Eberswalde (MOZ) Der Landkreis Barnim will die Arbeit in Sportvereinen, aber auch in Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen weiter finanziell unterstützten. Der Jugendhilfeausschuss stimmte in seiner jüngsten Sitzung zwei entsprechenden Beschlüssen zu. Bereits im Februar könnten die ersten Gelder ausgezahlt werden.

Freuen können sich nun etwa Sportbegeisterte in Werneuchen und Eberswalde. Dort werden der Bau eines Multifunktionshauses beziehungsweise einer Beregnungsanlage finanziell unterstützt. Insgesamt stehen für alle geförderten Sportprojekte im Kreis in diesem Jahr 136 000 Euro zur Verfügung. Der Topf für Freizeiteinrichtungen ist sogar mit 170 000 Euro gefüllt. Auch diese Summe wurde verteilt. Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, die Grundsanierung des Sanitärtrakts der Kita "Pusteblume" in Eberswalde und die Erweiterung eines Spielplatzes an der Kita "Kinderglück am Heidereiter" in Joachimsthal zu fördern.