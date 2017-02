Veteranen mit Medaillen geehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Kruge (MOZ) Während der Jahreshauptversammlung der Amtsfeuerwehr von Falkenberg-Höhe, die jüngst im Kulturhaus Kruge stattfand, gab es neben etlichen Beförderungen auch zahlreiche Ehrungen. So wurden folgende Mitglieder mit der Medaille für treue Dienste in der freiwilligen Feuerwehr geehrt: Medaille in Kupfer für 10 Jahre: Joachim Damm; Medaille in Bronze für 20 Jahre: Hans-Jürgen Höppner; Medaille in Silber für 30 Jahre: Gerd Schleusener, Klaus-Dieter Janke, Karsten Menzel und Mathias Neumann; Medaille in Gold für 40 Jahre: Jörg Ewest, Reinhard Kolm; Medaille in Gold für 50 Jahre: Manfred Hoffmann, Bernd Baptist und Martin Wollenberg; Medaille in Gold für 60 Jahre: Horst Stegemann, Kurt Stecher, Alfred Borkenhagen und Dieter Süßbier.