Kinderstube im SMC neu eröffnet

Beide kommen aus dem Gesundheitswesen und kannten die Kinderstube im SMC schon von eigenen Besuchen. Sowohl Jasmin Poszwinskis Tochter als auch Sonja Poszwinskis Sohn waren hier Stammgäste. "Durch Zufall haben wir davon erfahren, dass ein neuer Betreiber gesucht wird", erzählen sie. "Wir haben unser Konzept beim SMC vorgestellt und die waren uns zugeneigt." Die Kinderstube ist eine tolle Idee, finden sie.

Anschließend wurde renoviert. Gestern nun konnten die ersten Kinder empfangen werden. Ein Teil der Spielzeuge sowie Puzzle- und Brettspiele konnten von Christel Zirnstein übernommen werden, einiges wurde neu angeschafft. "Die Kinder sollen ihre Kinderstube selbst mitgestalten können", sagen die beiden. Eine große weiße Wand solle beispielsweise mit Fingermalfarben zu einem Kunstwerk werden. "Außerdem wollen wir feste Basteltage anbieten." Das soll möglichst immer sonnabends sein.

Zu Beginn sind die Öffnungszeiten montags bis freitags von 15 Uhr bis um 19 Uhr, sonnabends von 10 Uhr bis 17 Uhr. "Wir schauen uns dann an, wie es läuft, und passen die Zeiten eventuell an", so die beiden jungen Frauen. Auch an den Preisen ändert sich vorerst nichts. 2,50 Euro kostet die Stunde Kinderbetreuung. "Das ist ein Preis, den man auch bezahlen kann, wenn man nicht so ein dickes Portemonnaie hat", erklärt Jasmin Poszwinski.