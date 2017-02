Sehnsucht nach der Ferne

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549061/

Nach Spanien, Italien, zu Kreuzfahrten und in die Ferne zieht es die Menschen. So fasst Christine Rostin, Inhaberin des Reisebüros Wandlitz, den diesjährigen Trend zusammen. Die Ferne, damit meint sie zum Beispiel Asien. Viele würden ihren Urlaub in südostasiatischen Ländern wie Thailand, Kambodscha oder Vietnam verbringen. Ein anderer Trend sei Kuba. "Da wollen ganz viele hin. Die weltweite Nachfrage ist gestiegen", sagt Christine Rostin. Das Land öffne sich zwar, aber vor Ort seien gar nicht genügend Kapazitäten für die vielen Urlauber gegeben.

Auch Martina Bleske vom Reisebüro Barnim bestätigt: "Die Nachfrage nach Kuba ist nach wie vor ungebrochen." Außerdem würden die Kunden gern Kreuzfahrten buchen. "Auch Griechenland erfreut sich wieder wachsender Beliebtheit", erzählt sie. Ihre Kollegin Melanie Kruse unterstreicht, dass die Kunden gern die britischen Inseln besuchen "Schottland, Irland, Wales, England", zählt sie auf.

Martina Bleske zeigt sich überrascht, dass Reisen in die USA gefragter als in den Vorjahren sind. Selbst nach der Wahl Trumps zum Präsidenten fragen viele nach den Vereinigten Staaten.Im Reisebüro Wandlitz wurde in den vergangenen Tagen gar nicht nach Reisen in die USA gefragt. Allerdings wurden dort bereits vor längerer Zeit Camperrundreisen für den Sommer gebucht. "Die bucht man sehr langfristig. An Leute wie Trump hatte zu der Zeit noch keiner gedacht", erklärt Christine Rostin.

Matthias Böhnke vom Reisebüro Böhnke in Zepernick kann bestätigen, dass Spanien, vor allem die Kanarischen Inseln, im Trend liegt und die Kunden auf den Geschmack gekommen seien, Kreuzfahrten zu machen. Mehr als in vergangenen Jahren sei momentan Kanada ein gefragtes Urlaubsland.

"Je eher man bucht, desto mehr Auswahl und bessere Frühbucherrabatte hat man", sagt er. Die Rabatte seien je nach Zielgebiet, Hotel und Anbieter unterschiedlich. Auch die Termine, zu denen es Frühbucherrabatte gibt, würden variieren. "Kurzfristig gibt es immer einen Platz. Da muss man sich aber die Frage stellen, gefällt mir das?", bringt es Christine Rostin auf den Punkt. Komplett ausgebucht sei man aber prinzipiell nie.

Wer außerhalb der Ferien und nicht zu Feier- oder Brückentagen verreisen will und außerdem flexibel ist, wenn es um Ziel und Zeit geht, der könne auch kurzfristig noch eine Reise buchen. Drei oder vier Wochen vorher sei das noch möglich, sagt Martina Bleske. Aber: "Wer in der Ferienzeit verreisen will, sollte sich nicht mehr allzu lange Zeit lassen."

Die Nachfrage nach Reisen in Länder wie Ägypten, Tunesien oder die Türkei habe spürbar nachgelassen, das können alle drei Reisebüros bestätigen. "Obwohl Stammkunden, die immer nach Ägypten oder in die Türkei gefahren sind, diese Ziele auch weiter bereisen", stellt Martina Bleske fest. Während Christine Rostin auch Marokko zu den mittlerweile eher unbeliebten Ländern zählt, sagt Matthias Böhnke, dass Reisen dorthin erstaunlich oft gebucht werden.

Durch das Internet würden die Kunden viel vorbereiteter ins Reisebüro kommen, erzählt Christine Rostin. Sie hätten vorher schon genau nachgelesen, was sie wollen und würden dann einen Ansprechpartner für die letzten Schritte des Buchens suchen.Gerade bei Fern- und Rundreisen verlasse man sich eben nicht nur auf das Internet. "Wir sehen das nicht als Konkurrenz, sondern als Hilfe. Das ist ein nettes Nebeneinander", sagt sie.

"Ich denke, dass Pauschalreisen mittlerweile wieder gern im Reisebüro gebucht werden", sagt Martina Bleske zum Thema Internet. "Insofern sehe ich das nicht als Bedrohung. Außerdem ist es eher eine Herausforderung."