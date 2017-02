Tanzende Bilder

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) "Come together" (Kommt zusammen) ist der Titel der neuen Ausstellung im Angermünder Rathaus, die am Dienstagabend von Bürgermeister Frederik Bewer eröffnet wurde. "Kommt zusammen" wünscht sich auch die Künstlerin Katharina Stoll, die mit ihren Aquarellen die 100. Rathausausstellung bestreitet.