Mit den Jüngsten gegen den Trend

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1549063/

Mittwochs ist 14 bis 18 Uhr die Tür zur Bibliothek im Waldsieversdorfer Kultur-, Ausstellungs- und Tourismuszentrum WaldKautz geöffnet. Einmal im Monat verbringt Georgia Mattauch dazu noch den ganzen Vormittag ehrenamtlich in dem einstigen Klassenraum der ehemaligen Schule.

Dann nämlich, wenn der Nachwuchs aus der Gemeinde anrückt, sich gruppenweise beim Besuch in der Bibliothek abwechselt, begleitet von Erzieherinnen. Wenn die Jüngsten in bereit gestellten Bücherkisten kramen und herausziehen, was ihnen ins Auge fällt. Wenn sich die Älteren bereitwillig hinsetzen, die Bibliothekarin Episoden aus einem Kinderbuch vorliest und auf die Weise neuen Lesehunger zu entfachen sucht. Wenn sich die Hortkinder selbstständig an Lesekost aus den Regalen bedienen.

"Diese Verbindung zur Kita Kinderstübchen gibt es schon lange", erzählt die Waldsieversdorferin, der dieses Miteinander sehr am Herzen liegt. Denn seit keine Schule mehr im Ort ist und die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten aus Buckow, Müncheberg, Rehfelde heimkehren, wirkt sich das nachteilig auf den Leseranteil bei den Schülern aus.

Die Statistik belegt es. Etwa die Hälfte der Leserschar rekrutiert sich aus Mädchen und Jungen unter zwölf Jahren. "Ab 13 sind es gerade mal acht Jugendliche, wenngleich es natürlich an den Schulen auch Bibliotheken gibt", weiß die 73-Jährige, während bei den Erwachsenen unter 60 Jahren 31 und ab dieser Altersgrenze 44 zu Buche stehen.

Den mit 4550 Medien bestückten Bibliotheksbestand haben im Vorjahr 165 Leser genutzt, dabei übers Jahr 1800 Ausleihen getätigt und 967-mal wurde die Bibliothek insgesamt aufgesucht. Doch das sind nur Zahlen. Georgia Mattauch, die einst neben der Arbeit über ein Frauen-Sonderstudium zur Bibliothekarin wurde, trägt die Leidenschaft für Lesen, damit verbundene Bereicherung und Erkenntnisgewinn auf vielfältige Weise weiter.

Zu Veranstaltungen wie dem Jägerfest zieht sie mit antiquarischen Büchern hinaus, Bürgertag und Weihnachtsmarkt verbindet sie mit dem Tag der offenen Tür in ihrem Reich und lässt vorab die Eltern der Kita-Sprösslinge davon wissen. Tipps und Empfehlungen im Gemeindeblatt gehören dazu. Gern greife sie auf Anregungen und Empfehlungen in der MOZ zurück, aus Büchersendungen im Fernsehen - "wenn sie nur nicht immer so spät kämen".

Überdies leitet Georgia Mattauch seit 22 Jahren den Lesetreff des Kulturbundes und in der Ortsbibliothek ist Bezug auf aktuelle Ereignisse Programm. Wie sie den Bestand thematisch präsentiert, im Dezember Biografien verstorbener Persönlichkeiten wie Hildegard Hamm-Brücher oder Gisela May in den Blickpunkt rückt, darüber ist u. a. Sabine Karge des Lobes voll. Sie gehört zu den 27 neuen Lesern, die sich angemeldet haben.

Dem Trend entgegenzuwirken, bedeutet für Georgia Mattauch wie 2008 für ihre Vorgängerin Helga Lück, an eine Nachfolgerin zu denken. Astrid Landsmann steht dazu in den Startlöchern und wird langsam eingearbeitet.