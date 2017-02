Sanierungskatalog für Panketaler Straßen

artikel-ansicht/dg/0/

Der Beseitigung von Gehwegschäden gilt in der Unterhaltungskonzeption 2017 ein Schwerpunkt. Genannt werden die Grünewald- und Knobelsdorff-, die Luzerner, Wiener und Innsbrucker Straße. Den Gehwegen in der Kastanienallee gilt ein besonderes Augenmerk. Für diese Straße war zwar der Neubau der Gehwege im Zusammenhang mit der Fortschreibung der Straßenbauprogramm 2020 beschlossen worden. Allerdings hat die Gemeindeverwaltung darauf hingewiesen, dass in Straßen wie der Kastanienallee ein "Konflikt zwischen Baumerhalt und grundhaftem Ausbau von Gehwegen" zu erwarten sei. Der Grund: Es sei nicht vorhersehbar, ob die Wurzeln möglicherweise geschädigt werden. Nach Auffassung der Verwaltung sei in der Kastanienallee ein grundhafter Ausbau des Gehwegs ohne Baumbeschädigung nicht möglich. Darüber hinaus stamme die Trinkwasserleitung in der Kastanienallee aus dem Jahr 1928. Eine Erneuerung der Leitung sei aus wirtschaftlichen Gründen gegenwärtig aber nicht vorgesehen.

Die Gemeindevertretung stimmte dem Alternativvorschlag zu, das Mosaikpflaster auf der Gehwegseite mit der Trinkwasserleitung durch sogenannten Brechsand - maschinell gebrochenes Gesteinsmaterial - zu ersetzen. Auf dem gegenüberliegenden Gehweg wird eine 1,25 Meter breite Plattenbahn ohne Ausschachtung und Tragschicht verlegt - ähnlich wie in der einmündenden Ahornallee. Damit werde der Gehweg auf der Bahnhofsseite zugleich behindertengerecht ausgebaut. Umlagefähig sei diese Maßnahme nicht. Die Anlieger seien lediglich an den Mehraufwendungen im Bereich der Zufahrten zu beteiligen. Diese liegen nach den bisher durchgeführten Sanierungen zwischen 400 und 800 Euro.

2017 und in den Folgejahren sollen außerdem als Vorbereitung der Fahrbahnsanierungen in der Kastanien- und der Ahornallee ebenso wie für die Heine- und Schillerstraße gutachterliche Untersuchungen und Konzepte erarbeitet werden. Dies gilt auch für die Zepernicker Straße. Während diese asphaltiert ist, handelt es sich in den vier ersten Fällen um Pflasterstraßen. Ziel sei es, diese befestigten Straßen so lange wie möglich zu erhalten. Über die Maßnahmen soll spätestens mit dem Haushalt 2018 entschieden werden. Einzelne Projekte könnten je nach Haushaltslage auch 2017 schon ausgeführt werden.

In der Hobrechtsfelder Dorfstraße, eine weitere Pflasterstraße, sollen die Schlaglöcher beseitigt werden. Aspahltsanierungen oder Deckenerneuerungen sind für die Bozener, Oberländer, Ötztaler und Händelstraße geplant. Für die Bebel- und Rütlistraße werden sie geprüft. Für die erste ist ein Ausbau nicht geplant, für die zweite erst 2026.