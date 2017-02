Frankfurter SPD begeistert von Schulz

artikel-ansicht/dg/0/

"Auf internationalem Parkett ist Schulz Angela Merkel ebenbürtig. Innenpolitisch muss er noch deutlich machen, wofür er steht. Aber das muss auch Merkel", so Ullrich. Der Sozialbeigeordnete ist überzeugt: "Wenn jemand in der Lage ist, das inhaltliche Profil der SPD zu schärfen, dann Martin Schulz. Er hat Lebenserfahrung und Charisma. Er hat die Bodenhaftung nicht verloren und er ist in der Lage, mit einfachen Worten, Botschaften zu vermitteln."

Mit Schulz sei eine Neuausrichtung seiner Partei verbunden. Er erinnere ihn an Matthias Platzeck. Dieser habe in seiner Zeit als Vorsitzender der Landes-SPD viel für den Zusammenhalt unter den Mitgliedern getan. "Das vermisse ich jetzt. Dietmar Woidke legt im Umgang und Respekt mit anderen Standpunkten nicht die gleiche Souveränität an den Tag wie Platzeck", sagt Ullrich. Er glaube daher nicht, dass sich mit Martin Schulz auch der Stil der Landespartei verändern werde.

Der Frankfurter SPD-Unterbezirk mit 108 Mitgliedern und Ullrich an der Spitze steht innerhalb der Brandenburger SPD weitgehend isoliert da. Denn die Sozialdemokraten aus der Oderstadt haben sich in Programm, Anträgen und Beschlüssen bisher immer gegen die Kreisgebietsreform der rot-roten Landesregierung ausgesprochen. Auch die von der CDU im Landtag getragene Volksinitiative gegen die Reform findet bei den meisten Frankfurter Sozialdemokraten Zustimmung - sehr zum Missfallen der Landespartei.

Die SPD müsse konträre Meinungen aber aushalten können, statt Querdenker zu bekämpfen, findet Ullrich. Zugleich räumt er allerdings ein, dass inzwischen auch im Unterbezirk Stimmen laut werden, die die Rolle Frankfurts als gallisches Dorf kritisch sehen. Sie seien vor allem vom Parteinachwuchs zu hören. "Ich habe Mühe, den neu formierten Jusos, die Entwicklung, die zu unserer ablehnenden Haltung geführt hat, zu vermitteln. Zumal Dritte über die Jusos versuchen, auf die Willensbildung der Frankfurter SPD Einfluss zu nehmen".

Für Ende März sei ein Unterbezirksparteitag geplant, auf dem es um die künftige inhaltliche Ausrichtung gehen soll. Ullrich selbst wolle sich nicht verbiegen. "Ich bleibe unserer Linie treu. Wenn die Basis etwas anderes will, dann muss sie das beschließen."

Aus der Partei austreten werde er deshalb noch lange nicht. Die SPD bleibe seine politische Heimat. Und außerdem: "Martin Schulz hat mir wieder Hoffnung zurückgegeben, dass Richtungswechsel möglich sind."

Große Erwartungen hat auch Thomas Schmidt, Beisitzer in der Frankfurter SPD. "Sigmar Gabriel, der wie kein zweiter Genosse für die ungeliebte Große Koalition mit der Union steht, hat den Weg frei gemacht für den Kandidaten mit der größeren Chance, die SPD wieder aus dem Tal der Wählergunst herauszuführen." Die personelle Neuausrichtung werde sich auf den Wahlkampf in Ostbrandenburg positiv auswirken, ist Schmidt überzeugt. Gerade in Frankfurt gehe es dabei darum, "die Brandstifter von der AfD in die Schranken zu weisen. Frankfurt profitiert von seiner Grenzlage und von seinen internationalen Kontakten. Mit Martin Schulz als Spitzenkandidat können wir diese pro-europäische sozialdemokratische Politik besser darstellen und auch umsetzen."