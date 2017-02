Autoschieber im Gefängnis

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der mutmaßliche Autoschieber, der am Dienstag mit einem gestohlenen BMW auf der A10 einen Unfall verursacht hatte, weggerannt ist und eine Stunde später nahe des Autobahndreiecks Barnim von der Polizei gestellt und festgenommen worden war, sitzt jetzt hinter Gittern. Ein Richter am Amtsgericht Bernau erließ noch am selben Tag Haftbefehl gegen den 19-Jährigen, der in die Justizvollzugsanstalt Wriezen gebracht wurde. Der junge Mann, der keinen Führerschein hatte, hatte angegeben, dass er gegen Zahlung einer Pauschale den BMW ins Ausland fahren sollte. Der Wagen war in Hessen gestohlen worden.