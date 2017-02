Drogenhändler kommt vor Gericht

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde/Neuruppin (MOZ) Gegen einen 29-jährigen aus Angermünde wird am 15. Februar wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels in nicht geringen Mengen vor dem Landgericht Neuruppin verhandelt. Vorgeworfen wird ihm, von Juni 2015 bis September 2015 in Angermünde mehrfach Cannabis und Amphetamine an einen Mann verkauft zu haben, insgesamt 275 Gramm Cannabis und Marihuana sowie 190 Gramm Amphetamin. Die Anklage geht davon aus, dass er mindestens in einem Fall eine Waffe mitgeführt hat. Das wäre ein Verstoß gegen das Waffengesetz.