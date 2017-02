artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Auch Schwedt feiert mit Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde und des Stadtmuseums 2017 den 500. Jahrestag der Reformation in Deutschland. In Schwedt sollen die Grafen von Hohenstein 1539 die Hinwendung zum Luthertum angestoßen haben. Dietmar Rietz sprach darüber mit Felix Engel, Historiker von der Universität Potsdam.

Herr Engel, wann kam die Reformation nach Schwedt?

Die bisherige Reformationsgeschichtsschreibung Schwedts enthält mehr Legenden als Wahrheiten. Das resultiert daher, dass frühere Autoren zur Schwedter Stadtgeschichte im 19. Jahrhundert nur auf die vor Ort lagernde Überlieferung zurückgriffen, die für das 16. Jahrhundert äußerst spärlich oder kaum vorhanden ist. Um Leerstellen der Stadtgeschichte aufzufüllen, bemühten sie Allgemeinplätze zur Reformation in der Mark, übertrugen die Ergebnisse auf die Schwedter Verhältnisse und dichteten hier und dort etwas hinzu. Spätere Autoren, die von ihnen abschrieben, verfestigten diese Legenden. Ich habe anhand vorhandener Quellen gegengeprüft, was von der tradierten Schwedter Reformationsgeschichte aufrecht erhalten bleiben kann: Praktisch nichts.

Lokale Quellen nennen das Jahr 1539, wann hielt das Luthertum in der Oderstadt nach Ihren Forschungen Einzug?

Darüber fehlen uns alle Nachrichten. Die Jahreszahl 1539 ergibt sich lediglich aus dem Fehlschluss, dass der Adel der kurfürstlichen Entscheidung sofort Folge leistete. Nachweisbar ist das nicht. Jedenfalls war bei der Visitation 1543 der Schwedter Pfarrer Otto Weiß bereits lutherisch. Wann er auf seine Schwedter Pfarrstelle gesetzt worden war, weiß man nicht.

Die Grafen von Hohenstein-Vierraden sollen der Geschichtsschreibung zufolge Schwedt reformiert haben. Stimmt das?

Sie waren sowohl die Stadtherren über Schwedt als auch die Patronatsherren über die Pfarrstelle, das heißt sie nahmen Einfluss auf die städtische Selbstverwaltung und setzten den Pfarrer ein. Damit nahmen sie großen Einfluss auf die kirchlichen Verhältnisse, da sie ja bestimmen konnten, wer daselbst das Evangelium verkündet. Dass sie aber eine eigene Kirchenordnung für ihre Herrschaft erlassen und 1540 die Schwedter Schule begründet hätten, wie beides häufig zu lesen, ist nachweislich falsch. Die Kirchenordnung wurde vom Landesherrn erlassen und sodann mittels kurfürstlicher Visitationen durchgesetzt. Beamte des Kurfürsten reisten das erste Mal 1540 bis 1545 durch die gesamte Kurmark Brandenburg, zu der Schwedt gehörte. Bis Schwedt kamen sie gar nicht, dafür war Schwedt mit zirka 400 Einwohnern viel zu unbedeutend. Als sie 1543 in Angermünde weilten, wurden der Schwedter Pfarrer Otto Weiß und sein Küster nach Angermünde geladen, um über den Besitzstand der Kirche Schwedts und umliegender Dörfer Rechenschaft abzulegen und von den Visitatoren Instruktionen zu erhalten. Die Schwedter Schule wurde erst in den 1570er- oder 1580er-Jahren begründet, wie wir aus der Leichenpredigt Graf Martins von Hohenstein aus dem Jahr 1609 erfahren.

Dass die Grafen von Hohenstein-Vierraden bei der Einnahme des Abendmahls unter beiderlei Gestalt des Kf. Joachims II. am 1. November 1539 in Spandau anwesend gewesen wären, ist zum Teil nachweislich falsch und zum anderen Teil unüberprüfbare Mutmaßung. Denn Kf. Joachim II. nahm besagtes Abendmahl in Berlin-Cölln ein, wie Dr. Mathis Leibetseder vom Geheimen Staatsarchiv PK Berlin-Dahlem auf einer Tagung in Potsdam am 15. Oktober 2016 anhand neuer Quellenfunde eindeutig belegte.