Kartoffelauflauf, der verbindet

Eberswalde (MOZ) Essen verbindet, Hände aus Gips herstellen wie am Montag oder Winterbilder aus Gewürzen basteln wie am Dienstag aber auch. Bei Leonis und Lenas Freundschaft wird das besonders deutlich. Die eine kommt aus Berlin und ist über die Ferien bei ihrer Oma in Eberswalde zu Besuch. Die andere wohnt im Brandenburgischen Viertel. Beide kommen während der Winterferien jeden Tag in den Club am Wald, um sich zu sehen, zu basteln und zu kochen wie am Mittwoch.

Das Ferienprogramm des Jugendtreffs unter der Trägerschaft der Stadt Eberswalde bietet den Kindern und Jugendlichen täglich Abwechslung, die sie auch gerne annehmen. Bei einem Besuch am Mittwochnachmittag ist der Club rappelvoll. Einige spielen Karten - Poker ist gerade voll im Trend, sagt Clubleiterin Dietlind Bartz - andere ärgern sich gegenseitig draußen mit Schnee.

Leoni und Lena trifft man an einem Tisch in der Ecke. Die beiden schnippeln mit anderen Kindern und Jugendlichen Zwiebeln, Wurst, Paprika, Kartoffeln und mehr. "Wir kennen uns erst seit Oktober", erzählt Leoni. Dietlind Bartz, Nachbarin von Leonis Oma, hat die 13-Jährige einfach mal mit in den Club genommen. "Daraus ist diese Freundschaft entstanden", erinnert sich auch Dietlind Bartz. Wie ihre Treffen nach den Ferien weitergehen könnten, darüber haben sich die beiden noch keine Gedanken gemacht, sagt die 12-jährige Lena. Vielleicht treffen sie sich aber bald mal bei Leoni zuhause in Berlin.

"Wir machen diesmal zum ersten Mal ein Menü", sagt Dietlind Bartz über die Kochaktion. Brokkolisuppe vorweg, ein Kartoffelauflauf zum Hauptgang und das süße Ende bildet eine Vanillepudding mit Himbeeren. Für den Auflauf muss am meisten Gemüse geschnitten werden. Erste Schicht Kartoffeln: Nach und nach wandern die gelben Scheiben auf das Backblech. Zwischendurch wandert auch immer wieder eine in einen Kindermund. Danach folgt eine Mischung aus Brokkoli, Blumenkohl, Möhren, Wurst, Paprika und Salat. Alles zu einem kleinen Berg getürmt. Soße drüber und ab in den Ofen. Bevor der Auflauf aber überhaupt die Chance hat, gebacken zu werden, greifen etliche Kinderhände noch einmal nach den kleinen Stückchen. Dann endlich schiebt Dietlind Bartz das Gemüse-Allerlei in den Ofen: "In 45 Minuten sollte er fertig sein", sagt sie über den Hauptgang. "Den haben wir schon einmal gemacht, die Kinder mögen das", sagt sie.

Für den heutigen Tag bietet der Jugendclub Basteleien rundum Farben an, so die Ankündigung. Für Freitag stehen "Spiele von A bis Z" auf dem Plan. Das Programm beginnt jeweils um 15 Uhr. Geöffnet ist der Club in der Senftenberger Straße 16 aber bereits ab 13 Uhr. Ob Leoni und Lena wieder mit dabei sind? "Klar", sagt Lena.