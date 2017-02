Farmers Land baut Standort aus

artikel-ansicht/dg/0/

Derzeit sind dort etwa 50 Mitarbeiter in der Frostung beschäftigt. Weitere Einstellungen sollen erfolgen, so Carola Hesse. "Es sind in den nächsten Monaten zahlreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. So werden die Büroräume, Lagerräume, Qualifizierungsbereiche und das Labor auf den neuesten Stand gebracht." In diesem Zusammenhang hoffe man auch auf einen zügigen Ausbau des Glasfasernetzes. Über die Investitionssumme und den Zeitplan könne sie jedoch noch nichts sagen, erklärte die Sprecherin. Geschäftsführer Kruse hatte im November die Investitionssumme auf rund eine Million Euro geschätzt. Die Investition betrifft sowohl die Umstellung der Anlagen auf die aktuelle Produktpalette als auch die Sanierung des Bestandes, so Kruse. Darüber hinaus wird ein Hauptaugenmerk auf die Produktentwicklung gelegt. Neben den Smoothies und Ice-Pops werden weitere Innovationen im "Health Food"-Bereich folgen.

Für den Ausbau der Produktion und Produktentwicklung sowie der Expansion der Lager- und Logistik-GbmH wird Personal gesucht: vier Auszubildende (Produktion und Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau), sechs bis zehn Lagerarbeiter, ein Produktentwickler sowie zwei Mitarbeiter im Innendienst und Telefonverkauf werden eingestellt. Bewerbungen können an Farmers Land Holding GmbH, Sabine Hopp, An der Pönt 48, 40885 Ratingen gesandt werden.