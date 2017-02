Frühstück dient der Umweltbildung

artikel-ansicht/dg/0/

Herkunft der Nahrungsmittel: Anja Fuhrmann (links) vom Verein KATE hilft den Grundschülern in Prötzel bei einer Übung über die Prozesse in der Fleischproduktion. Die Kinder erfahren dabei auch etwas über die Entstehung von Kohlendioxid, die damit verbunde © MOZ/Birte Förster

Als alle Kinder nach dem Essen im Stuhlkreis sitzen, fragt Anja Fuhrmann sie, was ihnen am besten geschmeckt hat. "Erdbeeren", rufen mehrere Kinder begeistert in die Runde. "Ich weiß auch, wo die wachsen", sagt ein Grundschüler stolz. Zusammen mit ihrer Kollegin Sarah Jermutus möchte Anja Fuhrmann - beide vom Verein Kontaktstelle für Umwelt und Entwicklung (KATE) - ein Bewusstsein für Nahrung und deren Entstehungsprozesse schaffen.

Nach dem gemeinsamen Frühstück werden alle in kleine Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe befasse sich mit einem der Kriterien wie der Frage "Was steckt dahinter, wenn ich ein bestimmtes Lebensmittel habe? Wie wird produziert und wie viel Kohlendioxid entsteht dabei?", erklärt Anja Fuhrmann die Vorgehensweise.

Um die Thematik angemessen zu vermitteln, gebe es das Projekt für verschiedene Altersstufen - von der Kita bis zur Sekundarstufe, erklärt Sarah Jermutus. Das Gute an dem Projekt sei, dass es mit einem Frühstück verbunden ist, so die Politikwissenschaftlerin. "Dass man eine alltägliche Sache hat, an die man anknüpfen kann." Auf diese Weise wirke das Ganze für die Kinder weniger abstrakt, ist sie überzeugt. Auf ein großes weißes Poster kleben die Grundschüler anschließend Fotos von Obst und Gemüse unter die Kategorien "Saison" und "Keine Saison". Eine andere Gruppe beschäftigt sich mit tierischen Produkten wie Salami und deren Entstehung. Dabei lernen die Kinder auch vegetarische oder vegane Varianten kennen. Thema ist auch die Verpackung von Ware und was damit vom Verkauf bis zur Entsorgung des dadurch entstehenden Mülls geschieht.

Initiiert hat das Projekt in der Region Klimaschutzmanager Falko Wedekind, der für die Kommunen Bad Freienwalde und Wriezen sowie für das Amt Barnim-Oderbruch zuständig ist. Seit Oktober ist der neue Klimaschutzmanager im Amt. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderen die Verbesserung der Umweltbildung an den Schulen und Kitas.

Das "Klimafrühstück" vom Verein KATE sei eines der ersten Projekte, so Falko Wedekind. "Die Idee ist, dass wir das in den Schulen und Kitas implementieren." Ziel sei es, dass die Schulen und Kitas dieses Projekt zur Umweltbildung selbständig durchführen. "Es soll keine einmalige Sache sein", betont er. Aber wie es am Ende umgesetzt werde, sei den Schulen und Kitas selbst überlassen. Über den Verein könne ein Koffer mit entsprechenden Materialien ausgeliehen werden. Seine Aufgabe sei es, die Einrichtungen in der Region auf das Projekt aufmerksam zu machen und zu organisieren, dass es stattfindet, sagt Wedekind.

Bevor es richtig losgeht, wolle er erst mal schauen, wie es in Prötzel funktioniere. Erst dann werde er Schulen und Kitas in der Region anschreiben, um es weiter vorzustellen. Dafür plant er auch, Vertreter aus jeder Einrichtung einzuladen.

Ziel sei es, den Kindern zu vermitteln "Was hat unser Essen mit dem Klima zu tun?", sagt Wedekind. Erklärt werde, wo was wächst, in welchen Ländern es wärmer und in welchen es kälter ist. Damit zusammen hängen auch die Entfernungen, die zurückgelegt werden müssen, um Essen von einem Ort zum anderen zu transportieren. Wichtig sei auch, ihnen die Saisonalität von Obst und Gemüse zu erklären, so der Klimaschutzmanager. "Um die Vielfalt der Jahreszeiten zu genießen."

Über Nahrung könnten Kinder relativ leicht mitwirken, weiß Wedekind. Es gehe darum zu verstehen, dass im Winter auch Äpfel ausreichend seien. Beispielsweise könnten Kinder ihren Eltern sagen: "Ich will keine Erdbeeren essen, denn es ist ja Winter", sagt er. Da fange der Klimaschutz an.