Wilde Jagd auf Hexenbesen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Schon zum vierten Mal verwandelt sich die Kinder-Energie-Akademie (KEA) des Vereins Förderforum in den Winterferien in die Zauberschule Hogwarts aus der Fantasiewelt um Harry Potter. In diesem Jahr treten 27 Zauberschüler zum Trimagischen Turnier an. Am Mittwoch maßen sie sich im Quidditch.

Der goldene Schnatz entpuppt sich als kleiner, farbloser Flummi. Und auch die Spieler sind nicht auf fliegenden Besen unterwegs, wie es die Autorin und Erfinderin der Sportart Quidditch, Joanne K. Rowling, in ihren berühmten Harry-Potter-Bänden beschreibt. Statt dessen laufen sie mit einer Art Stöcken, die die Besen simulieren sollen, zwischen den Beinen über das Spielfeld und versuchen so viele Punkte wie möglich zu erzielen, indem sei einen Ball durch den Ring der gegnerischen Mannschaft werfen. Nach neun Minuten kommt dann der goldene Schnatz ins Spiel. Sobald dieser gefangen ist, endet die Partie und die Mannschaft die ihn gefangen hat, erhält zusätzliche Punkte.

"Quidditch ist inzwischen eine reale Sportart. Es gibt sogar eine Weltmeisterschaft", sagt Anne Manglitz, Teamleiterin und Dozentin der KEA. Es sei also nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der Sport, der in jedem der sieben Harry-Potter-Bände eine Rolle spielt, auch in der Fanwoche der KEA ankommt. "Allerdings wurden die Regeln für die Kinder etwas vereinfacht und angepasst. Beispielsweise sind weniger Bälle im Spiel. Statt drei Ringe, die jede Mannschaft verteidigen muss, gibt es nur einen, die Spielzeit wurde verkürzt und statt auf Besen-Stöcken sind die Kinder auf selbst gebastelten Papierrollen unterwegs, damit sie sich nicht verletzen."

Zum vierten Mal findet in den Winterferien an der KEA die Harry-Potter-Fanwoche statt. Jeden Tag von 8 bis 16 Uhr verwandeln sich die Räume im Einsteinchen in der Puschkinstraße in die Zauberschule Hogwarts, wo in diesem Jahr das Trimagische Turnier ausgetragen wird. Wie im Harry-Potter-Universum üblich, werden die Zauberschüler vier Häusern zugeordnet: Gryfindor steht für Mut, Hufflepuff für Loyalität, Ravenclaw für Klugheit und Slytherin für Ehrgeiz. Eine Woche lang werden sie in Zauberei unterrichtet und müssen schwierige Aufgaben lösen, um den begehrten Hauspokal zu gewinnen.

Einige der 27 Teilnehmer sind seit der ersten Fanwoche vor vier Jahren dabei. "Es ist toll, in der Welt der Fantasie zu versinken", sagt Kaja Hartmann. Die Neunjährige, die einen Schal in den Gryfindor-Farben Rot und Gold trägt, hat am Vormittag einen Vortrag über germanische Runen gehalten. "Die sind wie eine Geheimschrift, das finde ich sehr interessant", sagt die Viertklässlerin. "Sie hat das ganz toll erklärt", lobt Felicitas Hellert (9), "da kann sich so mancher Lehrer etwas abgucken."

"Harry Potter und seine magische Welt eignen sich sehr gut, um Kinder für Naturwissenschaften und Experimente zu begeistern", sagt Peggy Zecha, Geschäftsführerin des Vereins Förderforum Frankfurt, der neben der KEA auch die Kita "Einsteinchen" und eine Förder- und Beratungsstelle für hochbegabte Kinder betreibt.

foerderforum-ffo.info.