Buskürzungen treffen Stadt hart

Wer von Biesenbrow nach Angermünde fahren möchte, braucht ein Auto oder muss ein Taxi rufen. Der Bus kommt nicht. Es sind Ferien. Doch auch sonst haben Biesenbrower nur noch einmal am Tag die Möglichkeit, mit dem öffentlichen Personennahverkehr in die Stadt zu fahren. Der einzige Bus von Biesenbrow nach Angermünde fährt wochentags morgens um 7 Uhr als Schulbus. Die Einsparungen beim Streckennetz der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft haben Biesenbrow quasi abgeschnitten. Und nicht nur ihn. Nach 16 Uhr kommt man nicht mehr nach Crussow. Wer von Crussow nach Schwedt fahren möchte, muss bis zum Pinnower Kreisel zu Fuß gehen.

Angermünde mit seinen 23 Ortsteilen ist von den Kürzungen besonders hart getroffen. Das Thema bestimmt seit einigen Wochen die Diskussionen in den Dörfern, im Rathaus und in der Stadtverordnetenversammlung. Bürgermeister Frederik Bewer hatte schon gleich nach Bekanntwerden der Pläne harsche Kritik geübt. Inzwischen hat er Gespräche mit dem Beigeordneten Bernd Brandenburg geführt und wird in einer erneuten Stellungnahme konkret alle Mängel aufführen.

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wählergemeinschaft, Kurt Habermann, legte einen Beschlussentwurf vor, in dem der Bürgermeister ebenfalls explizit dazu aufgefordert wird, auf die Auswirkungen für Angermünde als eine der flächengrößten Städte der Bundesrepublik aufmerksam zu machen und den Landkreis in die Pflicht zur Daseinsfürsorge zu nehmen. Im Hauptausschuss fand dieser Beschlussvorschlag einstimmig Zuspruch. Auch Bürgermeister Frederik Bewer befürwortete dieses Vorgehen.

Zwar gebe es bisher kaum Beschwerden von betroffenen Bürgern, doch Proteste dürften nicht Gradmesser für verkehrspolitische Entscheidungen sein. "Man kann nicht warten, bis Bürger mit Fahnen vor dem Rathaus stehen. Nicht jeder hat die Kraft und Möglichkeit, seine Stimme zu erheben. Das ist unsere Aufgabe als Verwaltung und als Abgeordnete. Wir müssen zu ihnen hingehen und zuhören." Sein Anliegen sei es, gemeinsam mit dem Landkreis und der UVG über konkrete Nachbesserungen zu diskutieren und auch andere Wege zu prüfen, um eine bedarfsgerechte Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu sichern. Die Uckermark könnte als Modellregion neue Lösungen entwickeln.

Hartmut Konipanzki aus Crussow erhielt als Bürger in der Ausschusssitzung Rederecht und machte Vorschläge, die in den künftigen Diskussionen Berücksichtigung finden sollen. Er verwies auf funktionierende Alternativen in anderen Regionen. In Treuenbrietzen, Niemegk und Belzig im Fläming verkehrt ein "Plus-Bus", unterstützt aus Landesmitteln. In Nordrheinwestfalen, wo Angermünde zwei Partnerstädte hat, gibt es einen Bürgerbus, eine staatlich geförderte Fahrgemeinschaft.

Heiko Poppe hat als Kreistagsabgeordneter selbst die Kürzungen mitbeschlossen. Er räumte die Notwendigkeit von Korrekturen ein. Der Kreistag habe nur für geringere Zuschüsse an die UVG abgestimmt. Er habe nicht gewusst, dass der Fahrplan "mit der heißen Nadel genäht" wurde. "Es gab Fehler. Das muss korrigiert werden. Wenn der Zuschuss nicht reicht, muss er wieder erhöht werden."